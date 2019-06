Laulupeo juht: Alo Mattiiseni välja jätmine oli tark otsus

Helilooja Alo Mattiiseni viiest isamaalisest laulust ei kuule laulupeo kahel kontserdil mitte ühtegi.

Laulupeo kunstiline juht Peeter Perens peab seda targaks otsuseks. „Kuulajaile soovitaksin laulupeokontserdi kavale läheneda põhimõttel, et huvitav, mis kavas on, aga mitte vastupidi, sest repertuaari koostades on ikka ja alati vaja otsida tasakaalu juba armastatud ja tuntud muusika ning uudisteoste vahel. Paratamatult võib ühe või teise kuulaja lemmikpala kavas mitte olla. Sageli on tark populaarsemaid teoseid kavasse mitte liiga tihti võtta, et nad meie meeltes ikka värsked püsiksid,” ütles Perens Lääne Elule suhtekorradusbüroo Miltton vahendusel.

„Laulupeo kava koostamine on mitmekihiline ja sügav protsess, kus iga teos on põhjalikult kaalutud. XXVII laulupeo „Minu arm” repertuaari aluseks oleva nägemus ideekavandist sai kirja veidi vähem kui kolm aastat enne pidu, 2016. aasta augustis,” märkis Perens.

„Repertuaari koostamine on sellest järgmine samm, mis tehakse ideekavandit aluseks võttes juba laiemas ringis. Laulupidu tervikuna võiks olla koht, kus suudame mõelda suurelt ja keskenduda väärtustele, mis on toonud meid siia ja viivad ka edasi. Kontsertide kavad pandi paika liigijuhtide eestvedamisel ning paljude erinevate osapoolte ühise jõupingutusena. Töö käigus tehti heliloojatele sihttellimusi, korraldati heliloomingukonkurss. Traditsiooniliselt tegid omapoolseid pakkumisi ka kooriühingu alaliidud, aga ka eraisikud. Kava kinnitas kooriühingu muusikanõukogu,” õigustas Perens.

Mattiisen kirjutas laulutsükli „Viis isamaalist laulu” 1988. aastal, esmaettekandele tulid need Tartu muusikapäevadel.