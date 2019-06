Detailplaneeringu algatamise teade.

Teatame, et Haapsalu linnavalitsuse 19.06.2019 korraldusega nr 540

algatati Haapsalus Kastani tn 7, 9 ja 9a ning Vahtra 16 kinnistute detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad.

Planeeritav ala suurusega 30 000 m² on munitsipaalomandis. Planeeritavate kinnistute maakasutuse sihtotstarve on üldkasutatavate hoonete maa. Kinnistutel asuvad sotsiaalhoolekande asutused ja Haapsalu muusikakool.

Planeeringu koostamise eesmärk on määrata kinnistutele ehitusõigus ning

arhitektuursed hoonestustingimused uue haridus- ja sotsiaalhoolekande-

asutuse püstitamiseks. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud kinnistutele, tehnovõrkude põhimõttelised asukohad, parkimise korraldus. Planeeringuga võib muuta kinnistute omavahelisi piire.

Detailplaneering ei muuda linna üldplaneeringut.

Kuna planeeringu algatamisega ei kavandata tegevusi, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes, samuti ei sisalda detailplaneeritav tegevus KeHJS § 6 lg 2 loetletud tegevusvaldkondi, mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust, otsustati mitte algatada

detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

