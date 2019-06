Lääne-Nigula kiriku juures avati lipuväljak

Lääne-Nigula Vabadussõjas langenute mälestusmärgi kõrval lehvivad nüüd Eesti ja Lääne-Nigula valla lipud, täna õnnistas piiskop Tiit Salumäe ja Lääne-Nigula kirikuõpetaja Leevi Reinaru sealse lipuväljaku.

Salumäe sõnul on lipuväljak kingitus Eesti vabariigile. „Olete teinud kauni kingituse, eriti mõeldes meie praegusele ajale,“ ütles Salumäe, pidades silmas seda, et peagi jõuab meie maakonda laulupeotuli.

Salumäe lisas, et lipuväljak on ühelt poolt paik, kuhu kohalikud inimesed saavad kokku tulla, kuid see on ka kohustus, sest lipuväljakut tuleb ka korras hoida.

Lääne-Nigula vallavanema Mikk Lõhmuse sõnul on vallas traditsioon, et koolide ja asutuste juurde rajatakse lipuväljakuid. „Siinne mälestusmärgi ümbrus oli aga kuidagi kahe silma vahele jäänud,“ ütles Lõhmus. Ta lisas, et nüüd on see viga parandatud, seda enam, et Võidupühal peetakse sealsamas maha maakonna maakaitsepäev.

Enne lipumasti heiskamist õnnistas Leevi Reinaru kirikus kaks Eesti ja ühe Lääne-Nigula valla lipu, mis lipuväljakul masti tõmmati. „Lipp on osaduse sümbol, sest ühiste ideaalidega koondutakse ühise lipu alla,“ ütles ta.

Enne kui õnnistatud lipud kirikust lipuplatsile kanti, tegi Lõhmus väikese tagasivaate Eesti rahvus- ja riigilipu ajalukku. „Kutsun teid üles austama riigi- ja rahvuslippu ning mõtlema lipu tähtsuse üle,“ ütles Lõhmus.

Pärast lippude heiskamist andis Reinaru esimese piduliku sündmusena lipuväljakul üle leeritunnistused viiele täna Lääne-Nigula kirikus leeritatud noorele.

Fotod Arvo Tarmula