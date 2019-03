Kaido Saak sai EELK Lääne praostiks

Neljapäeval andis EELK Lääne praost Leevi Reinaru Lihulas toimunud sinodil ametikohustused uuele praostile, Karuse ja Lihula koguduse õpetajale Kaido Saakile.

Abipraosti kohusetäitjaks valiti Ridala ja Martna koguduse õpetaja Küllike Valk.

Saak ütles, et Reinarul on suur töökoormus, sest ta juhib Tallinnas EELK misjonikeskust. „Misjonikeskuse juhtimine on raske töö,” kommenteeris Saak.

„Eks meil oli viimase hetkeni lootus, et Leevi oleks nõus jätkama, aga siis läksid need asjad niimoodi…” laiutas Saak käsi.

Reinarult eile kommentaari saada ei õnnestunud.

„Praosti amet on minu jaoks ka suur üllatus,” nentis Saak. Ettepaneku võttis ta siiski vastu, sest on Läänemaa elu ning inimestega tuttav. Selles, et praostid vahetuvad, pole Saaki sõnul midagi erilist. „Praosti valimised on iga nelja aasta tagant,” ütles Saak. Varem oli nii, et praostid olid ametis aastakümneid. „See on kuidagi niimoodi olnud, aga kas see peab nii olema? See amet on paras proovikivi. Ma ei näe selles suurt probleemi, kui praostid vahetuvad iga nelja aasta tagant.”

Saak peab praostiameti juures keeruliseks seda, et ega ta päris täpselt teagi, mis ees seisab. „Olen kirikuõpetajana pikka aega tööd teinud, aga praosti kohustustest mul päris detailideni ülevaadet polegi,” nentis Saak.

„Praost teostab koguduste üle järelevalvet ja tema vastutus on, et kõik kogudused oleksid teenitud, et igal pool oleks õpetaja. Kui kusagil on probleeme, siis on praost see, kes peab asju lahedama,” selgitas Saak.

Saak arvas, et praosti ametit võib võrrelda maavanema omaga.

Praostina kavatseb Saak vaimulike omavahelisele mitteformaalsele suhtlemisele rõhku panna. „Kavatsen teha ka kogudustesse külaskäike, et kuulata muresid, mis õpetajatel on, mis kogudustel on,” lausus Saak.

Kaido Saak

Sündinud 29. augustil 1965.

Ordineeritud 5. mail 1992, preestriks 10. augustil 2004.

Teeninud Hanila kogudust 1992–2004, Mihkli kogudust 2006–2018, Karuse ja Lihula kogudust alates 1992.