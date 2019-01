Vehklemismatšide vahel last kiigutava Katrina Lehise foto on pressifotode nominentide seas

Jaanus Lensment/ Delfi Valik ehk 13 päeva kestnud tööintervjuu. Seeria: Eriüksuslase kandidaatide ränk teekond, kus nende füüsiline ja vaimne vastupidavus viimse piirini pingule tõmmati. Valik on kahe nädala pikkune tööintervjuu, kus kandidaat viiakse mugavustsoonist nii kaugele, et ebamugavus, valu ja kannatus on nende uus mugavus. Instruktorid tahavad näha kandidaatide vaimset tugevust, mida saab kontrollida, kui inimene on füüsiliselt kurnatud. Valiku lõpus selgub, kes saab võimaluse alustada teenistust eriüksuslasena.