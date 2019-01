Saanirallitajad rikuvad talivilja

Lumi meelitab välja lustisõitjad, kes kihutavad mootorsaanidega üle kohalike talunike põldude, kahjustades nii kas hoolimatusest või teadmatusest talivilja.

28. detsembri hommikul hakkas Suure-Ahli Uue-Vainu mahetalu perenaine Eneli Aru koos noorema poja Taneliga Pärnu poole sõitma. Autoroolis olnud poeg märkas ühest talu viljapõllust mööda sõites, et midagi on valesti. „Ütles, et vaata, saanijäljed on põllul,” meenutas Aru. Poeg pidas auto kinni ja mindi asja uurima. „Põllu ühest otsast oli teelt sisse keeratud, sõidetud piki põllu äärt teise otsa ja sealt jälle põllult välja,” rääkis Aru. Sellel põllul kasvab kümme hektarit talinisu. Kuna Pärnusse oli aja peale minek, tegi Aru saanijälgedest mobiiliga paar pilti ja sõideti edasi.

Õhtul, kui koju tagasi jõuti, sai asjast teada ka Uue-Vainu talu peremees Raido Raba. „Me igaks juhuks uurisime veel järele, et kas selline asi on taliviljale kahjulik. Selgus, et on küll,” rääkis Aru.

