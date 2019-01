Vormsi ilves on Poolas edukalt poeginud

Eestimaa Looduse fond teatab oma Facebooki leheküljel, et 2015. aastal Vormsilt Kirde-Poolasse viidud ilveseneiu on edukalt poeginud.

Poolasse ilvesepopulatsiooni päästma saadetud Eesti ilves on uuel kodumaal vähemalt ühe hädavajaliku pesakonna järglasi saanud. Metsast leitud karvatuustidest tehtud DNA-proovid näitasid, et tegemist on just Eestist ümber asustatud ilvese ja tema pesakonnaga.

Eestis elavad ilvesed moodustavad Kirde-Poolasse ulatuvate osapopulatsioonidega ühtse Balti populatsiooni. Balti populatsiooni Poola osas on aga ilvese leviala katkendlik ning arvukus madal. Samal ajal on Kirde-Poolas ilvesele endiselt sobivaid suuri metsaalasid, sinna aga on praeguse madala arvukuse ning levikubarjääride tõttu ilvese looduslik levik vähetõenäoline. Üks selline ala on Piska ja Napiwodzko-Ramucka metsamassiiv Masuurias, kus ilvesed hävisid peamiselt üleküttimise tõttu 1980. aastatel. Hiljem on seal kohatud vaid üksikuid isendeid ning ilvese järelkasv piirkonnas on puudunud.

WWFi initsiatiivil alustati 2004. aastal ilveste taasasustamisega Masuuria metsadesse ning alguses kasutati selleks looduslähedastes tehistingimustes kasvatatud ilveseid. Eestist asustati 2012.–2013. ja 2015. aastal ümber ühtekokku kuus isendit.