Vatla mõisahoone anti kümneks aastaks külaseltsile tasuta kasutamiseks

Lääneranna volikogu otsustas, et Vatla mõisahoone antakse kümneks aastaks tasuta kasutamiseks mittetulundusühingule Vatla Külaselts.

“Vatla külaselts soovib koostöös Lääneranna vallaga edendada ja majandada Vatla mõisa peahoonet ning Vatla külaelu,” selgitas abivallavanem Andres Annist volikogule esitatud otsuse eelnõu saatekirjas. “Samuti soovib Vatla külaselts taotleda hoone korrastamiseks projektidega täiendavaid vahendeid, kuid toetuste taotlemiseks peab olema hoone antud taotleja kasutusse.”

Külaseltsile jääb kohustus hoida kasutusse antud ruume avalikus kasutuses.

Vatla külaseltsi juhatuse liige Triin Vare ütles, et mõisahoones tegutseb külaselts ning maja keldrikorrusel on avatud Vatla raamatukogu.

“Iga päev on majas elus ees,” nentis Vare. “Me üritame, et see maja oleks kogukonnale olemas, et inimesed saaks tulla kodunt välja ja neil oleks meie majas tegevust. Meil on kereaamikakoda, õmblustuba, fotoring ja bänd ning naisansambel.”

Kuigi kooli mõisahoones enam pole, tähistati 1. septembril väga suurejooneliselt kooliaasta algust, sest möödus 95 aastat kooli asutamisest.

Mõisas korraldati augustis laat ning 1. detsembril oli samas suur jõululaat. “Väga palju rahvast oli, nii kohalikke kui ka kaugemalt,” meenitas Vare. “Näha on, et rahval on huvi tulla vaatama. Ei ole ära unustatud meie armsat mõisamaja.”

Vare sõnul on Vatlas puhumas uued tuuled, sest novembris vahetus külaseltsi juhatus.

“Kohe varsti, 16. jaanuaril, korraldame külaseltsi üldkoosoleku, kus tutvustame uut liikmeskonda ja arutame, mida külarahvas tahaks majas teha. Mõtteid on,” lausus külaseltsi eestvedaja Triin Vare.

Vallavolikogu otsustas Vatla mõisa peahoone anda Vatla külaseltsi kasutusse 1. jaanuarini 2029.