Aleksei Lotman sai ainsa läänlasena maaeluministeeriumi teenetemärgi

Maaeluminister Tarmo Tamm andis reedel, 2. novembril Maaeluministeeriumi 100. aastapäevale pühendanud üritusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 62 hõbedast ja 12 kuldset ministeeriumi teenetemärki.

Läänlastest oli tunnustatute hulgas mere ja maaeluekspert Aleksei Lotman, kes sai hõbedase teenetemärgi.

„Toetudes oma väärikale minevikule, tuleb meil täna vaadata eeskätt tulevikku. Milliseks kujuneb meie tulevik, on alles lahtine; see on meie endi teha,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Usun, et meie kõigi südames on armastus Eesti vastu ning oma rahvast toitva Eesti põllumajanduse vastu. Kõrge kvaliteediga, puhas ja maitsev Eesti toit on suur rikkus! Aitäh teile, head põllumehed, toidutootjad ning maaelu edendajad, kes te aitate seda rikkust meie lauale tuua! “

Maaeluministeeriumi teenetemärgid antakse üle kahes kategoorias: kuldne ja hõbedane. Kuldne teenetemärk antakse silmapaistvate teenete eest põllumajanduse, toidutööstuse, maaelu või maaettevõtluse edendamisel. Hõbedane teenetemärk antakse eduka tegutsemise eest põllumajanduse, toidutööstuse, maaelu või maaettevõtluse edendamisel.

Aleksel (Alex) Lotman