SDE esinumber saartel ja Lääne-Eestis on Madis Kallas

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esinumber Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa valimisringkonnas on Saaremaa vallavanem Madis Kallas.

SDE esimees Jevgeni Ossinovski ütles, et ehkki ametlik otsus tuleb alles kuu aja jooksul, on kokku lepitud, et riigikogu valimistel veab erakonna valimisnimekirja selles ringkonnas Kallas, edastas Hiiu Lehe peatoimetaja Harda Roosna reedel BNS-ile.

Hiiumaal käinud Ossinovski lisas, et kindlasti tahetakse valimisnimekirjas näha Hiiumaa vallavanemat Reili Randa, kes Ossinovski hinnangul oma nimega valimisnimekirja tugevdaks.

Rand ütles Hiiu Lehele, et on selle peale väga palju mõelnud, aga otsust ei ole veel teinud. Teema tuleb uuesti päevakorda, kui 12. novembril on SDE Hiiumaa piirkonna üldkoosolek ja selleks ajaks tahab ta otsuseni jõuda. “Olen endale võtnud aega, et rahulikult mõelda,” sõnas Rand.