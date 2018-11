Rannakalurid valisid seltsile uue juhatuse

Läänemaa rannakalanduse selts valis eile Haapsalus toimunud üldkoosolekul kolmeks aastaks uue juhatuse, kinnitas tulevaks aastaks projektitoetuste, halduskulude ja koostöötegevuste rakenduskava ning nimetas ametisse seltsi uue revisjonikomisjoni.

Üheksaliikmelise juhatuse valimiseks oli üles seatud 13 kandidaati. Juhatusse valiti Meelis Kaustel (58 häält), Taavi Suitsberg (57), Aivar Oruste (46), Mart Vahtel (43), Andres Habak (41), Kaido Erik (39), Ene Sarapuu (31), Indrek Jõgisoo (31) ja Olev Silde (27 häält). Neist Suitsberg ja Erik ei kuulunud juhatuse eelmisesse koosseisu.

Kes saab juhatuse esimeheks, see selgub uue juhatuse esimesel koosolekul. Juhatuse endine esimees Indrek Jõgisoo ütles sel nädalal Lääne Elule, et tema sellele kohale enam ei pretendeeri.

Üldkoosolek oli üksmeelselt nõus sellega, et revisjonikomisjoni hakkavad kuuluma Lauri Lilleoks, Eedi Suurküla ja Andrus Eltmaa.

Seltsi tegevjuht Margus Medell ütles, et revisjonikomisjoni tegevust pole võimalik ületähtsustada. “See on meil aastaid juba nii olnud, et revisjonikomisjon on hindamise juures olnud tõsine järelevalveorgan,” ütles Medell. “Revisjonikomisjon on väga tõsiselt kaastatud hindamiskomisjpni töösse: nad näevad kogu seda hindamisega seonduvat kirjavahetust, viibivad koosolekutel, kuhu juhatuse liikmetel on tegelikult keelatud tulla. Aga revisjonikomisjon võib ja lausa peab osalema.”

Medell nentis, et varasematel aastatel on olnud juhuseid, kus revisjonikomisjon on pidanud sekkuma. “On öelnud, et kuulge-kuulge, te lähete viltu, see ei käi nii, sihukest asja meil hindamiskriteeriumides pole, et “tore mees”. Mis siis, et on tore mees, aga vaatame hindeid ja vaatame teisi asju.” Revisjonikomisjon ei või Medelli sõnul hindamisse sekkuda, aga nemad peavad järele vaatama, et kui läheb aruteluks ja miski hakkab kaldu minema, siis nemad annavad sellest märku.”

Läänemaa rannakalanduse seltsi tuleva aasta projektitoetuste rakenduskava suurus on ligemale pool miljonit eurot. Sellest läheb 155 000 eurot kalasadamatele ja lossimiskohtadele, kalandustoodete töötlemisele ja turundusele 140 000 eurot ja majandustegevuste mitmekesistamiseks 135 000 eurot.

Seltsi juhatus on otsustanud tegevjuhi palka tõsta kümnendiku võrra, sellega oli nõus ka üldkoosolek. “Pisut üle 1200 hakkan saama kätte,” ütles Medell.

Rannakalanduse seltsi 90 likmest osales üldkoosolekul 64.

Fotod: Urmas Lauri