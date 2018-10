Haapsalus avatakse Eesti maalikunstnike liidu näitus

Haapsalu linnagaleriis avatakse homme õhtul kell neli esinduslik ülevaatenäitus “Mõte. Lavastus”, mille kuraator on Tiiu Rebane.

Näitusel osalevad kunstnikud Ivi Arrak, Ashot Jegikjan, Kai Kaljo, Kalli Kalde, Veiko Klemmer, Helle Lõhmus, Mara Ljutjuk, Lilian Mosolainen, Johanna Mudist, Mall Nukke, Karl-Kristjan Nagel, Sirje Petersen, Katrin Piile, Jane Remm, Mari Roosvalt, Rait Rosin, Elis Saareväli, Anatoli Strahov, Karl-Erik Talvet, Jana Wiebe, Oleg Wiebe.

Eesti maalikunstnike liidu maalinäitus teeb ettepaneku vaadata elu maalikunstniku pilguga ja küsida mis on inimeseks olemises see, millest saab rääkida ainult maalikunsti kaudu ning maali keeles. Näitus küsib milline on maalikunstnike nägemus ja maalikunsti võimalik roll tulevikuvisioonide kujunemisel kõrvuti kõigi teiste ühiskonnas aktiivselt tulevikku vormivate teguritega.

Maalikunsti keel on eraldiseisev kontseptuaalne tervik, kus eristuvad ning põimuvad uutes kombinatsioonides argised-rakenduslikud ning abstraktsed-metafüüsilised vastandid.

Maalikunsti tervikuna saab üldjoontes vaadelda kui abstraktseid ideid, unistusi, tavakogemusi ületavaid ning metafüüsilisi territooriume normaliseerivat distsipliini.

Haapsalu väljapaneku teostele lasub eesmärk organiseerida tänase vaataja visuaalset ettekujutlust tulevikust. Näitus avab publiku pilgule kuidas ning mil määral rakendab maal oma keelt kaasaja inimese probleemide võrgustiku ületamisel ehk võimaliku vaimsuse avamisel ja tema kogemusliku transformatsiooni kujundamisel.

Maalija tegevusloogika on teravas kontrastis igasuguse ühistegevuse ja paljundamismetoodikatega, maalija solipsism töömeetodina on ühiskonnas üsnagi erandlik fakt, mis muudab maalikogemuse üheks asendamatuks tehnikaks tegelikkuse peegeldamisel kogu selle täiuses. Maalija instrumentideks on inimeseksolemise põhiküsimused ning tema käsutuses on võimalus rääkida eksistentsi kõigist aspektidest kordumatu individuaalse kujundiloome kaudu.

Kunstnikud loodavad, et novembrikuine näitus tekitab publikus põhjendatud huvi osasaada klassikalisel kunstistiilil põhinevast vaatemängust, mille liikumatute piltide visuaalne sõnumi tunnetamine ja kõnekeelde tõlkimine võib rikastada vaatajate tulevikku kujustavat mõttevara.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.