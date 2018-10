Galerii: Läänemaa tänavune suurim tee-ehitus on peaaegu valmis

Tänavune Läänemaa suurim teeremont Keila–Haapsalu maanteel pidi lõppema oktoobris. Uuendati kümme kilomeetrit teed Variku teeotsa ja Keedika karjääri, täpsemat Parunite kivi vahel.

Praeguseks on tee-ehitus lõppenud, tegemata on veel vaid teemärgistus. Kuhu jooned tulevad, see on teekattele juba maha märgitud, kuid triibutamiseks pole vihmaste ja hiljem külmade ilmade tõttu veel läinud.

Rekonstrueerimis käigus sai tee killustikaluse, selle peale veel ka kompleksstabiliseeritud aluse. Katendi ehitamisel anti kurvidele õiged kalded, teekate teti laiemaks ja tasasemaks. Asfaldile pindamiskihti ei paigaldata. Pärast remonti on tee varasemaga võrreldes kaks meetrit laiem.

Tee ehitanud Nordecon annab valmis teelõigule viie aasta pikkuse garantii.

Keila-Haapsalu maantee

Viimati remonditi praegu rekonstrueeritavat teelõiku viimati 1969. aastal.

Vana asfalt freesiti maha ja see läks uuesti alusesse. Muldkeha siluti ja vajadusel ka laiendati, sellele veeti paekillustiku kiht, millele ehitati kompleksstabiliseeritud aluse kiht. Sellele paigaldatakse kaks kihti asfalti.

Maanteeameti Lääne regiooni projektijuht Urmas Robam ütles, et maanteeametil on 2021. aastaks kavas remontida Keila maantee Linnamäelt kuni maakonna piirini.

Fotod: Urmas Lauri