Noarootsi osavallakogu tahab, et Pürksi postkontor jääks avatuks

Noarootsi osavallakogu tahab, et Pürksi postkontor jääks alles.

Noaroosti osavallakogu arutas Omniva postkontorite sulgemise kava oma reedesel koosolekul. “Jah, meie on esimene variant on, et jääks nii nagu on, see tähendab, et postkontor Pürksis säiliks,” ütles osavallakogu esimees Laine Belovas. “Kui see ei õnnestu, siis on postipunkt parem kui mitte midagi.”

Preaegu asub Pürksi postkontor kultuurimajas, kontoril on kohvik Birkase kõrval eraldi siseepääs,

Kuidas postipunkt toimda võiks, seda olevat osavallakogu põgusalt arutanud. “Tõenäoliselt sobiks postipunkt raamatukogu juurde,” ütles Belovas. “Aga veel pole midagi kokku lepitud.”

Kui postipunkti hakkaks pidama raamatukoguhoidja, oleks tegemist omapärtase liikuva postipunktiga. Nimelt on Pürksi raamatukoguhoidja Serli Heeringas ühel päeval nädalas, kolmapäeviti, Sutlepas, ülejäänud tööpäevadel aga Pürksis.

Eesti Posti tahab vhendada järgmise aasta lõpuks postiasutuste arvu. Konkurentsiamet nõuab, et Haapsallu peab jääma kaks postiasutust, Lääne-Nigula valda neli, Lääneranna valda kolm ja Vormsile üks.

Eesti Post tahab Pürksi postkontori sulgeda ja jätta sinna postipunkti, kui pidaja leitakse.