Täna on šokolaadipäev: Kas teadsid, et šokolaad võib aidata kaalu langetada?

Täna tähistatakse mitmel pool maailmas šokolaadipäeva, mis tõttu esitame uusi fakte šokolaadi kohta. Kas teadsid, et šokolaadi söömine võib aidata kaalu langetada? Või et šokolaadi võib pidada osaliselt puu- ja köögiviljaks? Ja kas oled kuulnud magusasõprade südamed võitnud Ruby šokolaadist?

Kas šokolaadi võib pidada puu- või hoopis köögiviljaks?

Seda on üsna raske uskuda, aga kuna šokolaad on valmistatud kakaoubadest, siis paljud peavad selle toorainet köögiviljaks. Ära aga rutta veel järeldusteni. Kakaooad ei kuulu siiski köögiviljaliste sekka, sest tegemist on kakaopuu viljade seemnetega. Chemistry Central Journali artiklis väidetakse aega, et šokolaadiubasid võib pidada hoopiski „superpuuviljaks“, sest kakao antioksüdantide tase võib olla kõrgem, kui näiteks mõne puuviljamahla oma.

Ruby šokolaad – suurim innovatsioon šokolaaditurul

2018 on šokolaadi ajaloos väga oluline aasta, kuna tänavu tutvustati esimest korda üle maailma uut tüüpi Ruby šokolaadi. Ruby šokolaadi peetakse neljandaks šokolaadi liigiks traditsioonilise tumeda šokolaadi, piimašokolaadi ja valge šokolaadi kõrval. See on viimase saja aasta jooksul šokolaaditööstuses toimunud suurim innovatsioon, mille töötasid välja Šveitsi šokolaadimeistrid ettevõttest Barry Callebaut. Uue šokolaaditüübi roosa värv on saavutatud looduslikul viisil ilma värviaineid ja maitsetugevdajaid lisamata ja seda hindavad magusasõbrad kõrgelt nii Eestis kui üle kogu maailma. Kõigest neli kuud pärast Ruby šokolaadi avastamist tõi Nestlé turule esimese Ruby toote – roosa KitKat Ruby šokolaadi. Esimene KitKat Ruby partii müüdi välja 30 minutit pärast kaupluste avamist ja ostjate suur huvi pole tänaseni raugenud.

Šokolaad aitab kaalu langetada

Kopenhaageni ülikooli teadlaste läbi viidud uuringu tulemused näitavad, et regulaarne väikeses koguses tumeda šokolaadi tarbimine aitab tagada rahulolutunnet ning hoiab ära isu teiste magusate ja ebatervislike vahepalade järele. Rahvusvahelise Spordi Toitumisühingu (ISSN) avaldatud andmed näitavad, et tumeda šokolaadi tükikese söömine treeningute ajal võib kiirendada hapnikuringlust. On olemas isegi šokolaadinimeline dieet, mis näeb ette tükikese šokolaadi söömist 30 minutit enne igat söögikorda, et vähendada söögiisu.

Tahke šokolaad on üsna uus leiutis

Kuuldes sõna “šokolaad”, kujutavad paljud ette šokolaaditahvlit või -kommi. On üllatav, et pika ajalooga šokolaadi on enamasti pruugitud hoopis vedelal kujul ning sellel ei olnud midagi pistmist selle magusa maitsega, millega me täna harjunud oleme. Sõna “chocolatl” on pärit Kesk-Ameerikast ning koosneb kahest sõnapaarist “choco” ja “latl”, mis tähendab “mõru vett”. Esimene tahke šokolaad, mis koosnes lahustatud suhkrust, šokolaadist ja kakaovõist, valmistati kõigest 150 aastat tagasi.

Šokolaad kui ravim

Tume šokolaad sisaldab suurtes kogustes antioksüdante. Kakao on meie tervisele kasulik mitmel moel, näiteks aitab see ennetada südame-veresoonkonna haiguseid. Samuti võib šokolaadi söömine vähendada südamehaiguste all kannatavate inimeste suremust. Verevarustuse kiirendamise tõttu võib tume šokolaad parandada aju aktiivsust. Ekspertide sõnul võib tume šokolaad vähendada ka nahavähi tekke riski.

Šokolaad, mis maitseb nagu sushi ja wasabi

Sojakaste ja sushi ei ole üksnes Jaapani toidu pärusmaa, vaid neid kasutatakse ka šokolaadi maitsestamisel. Mõnes Jaapani piirkonnas toodetakse piiratud koguses sushi- ja wasabimaitselist KitKat šokolaadi. Nende toodete edu võti ei peitu mitte ainult maitse mitmekesisuses, vaid ka nime “KitKat” salajases tähenduses. “KitKat” kõlab nagu jaapanikeelne väljend “kitto katsu”, mis on jaapanlaste viis edu soovimiseks (otsetõlkes tähendab see “sa võidad kindlasti”). Seetõttu on Jaapanis populaarne anda KitKat šokolaadi õpilastele ja üliõpilastele enne kontrolltööd või eksameid.

Šokolaadiküpsised loodi kogemata aastal küpsiseid küpsetades ei osanud Ameerika kokk Ruth Wakefield aimata, et väiksest kokanduseksperimendist võib saada alguse innovatsioon toiduainetööstuses. Ta murdis küpsisetaignasse poolmagusa šokolaadi tükke, lootes, et need sulavad ja moodustavad ühtlased šokolaadiküpsised. Seda ei juhtunud, kuid üllatav tulemus tegi Ruth Wakefieldist 20. sajandi ühe kuulsama kokandusinnovaatori. Võttes küpsetusaluse ahjust välja, avastas ta, et oli kogemata leiutanud šokolaaditükkidega küpsised. Hiljem pärandas Ruth Wakefield retsepti Nestléle ja ettevõte varustas vastutasuks naist eluaegse šokolaadivaruga. Rekord-šokolaaditahvel kaalub ligi 6 tonni

Eelmisel aastal valmistasid Peruu-päritolu magusatootjad maailma suurima musta šokolaadi tahvli. See 7 meetri pikkune, 3 meetri laiune ja 5 meetrit kõrge šokolaaditahvel, mis sisaldas ligikaudu 70% puhast kakaod, sisestati Guinnessi maailmarekordite raamatusse. Šokolaaditahvli valmistamine võttis šokolaadimeistritel aega pea kaheksa töötundi, mille käigus segati kokku 900 kilo kakaod ja üle 20 kilo pähkleid. Maailma raskeim šokolaaditahvel, mis kaalus ligikaudu 6 tonni, loodi aga 2011. aasta septembris Ühendkuningriigis.

Šokolaad aitab ärevusest võitu saada

Šokolaad on eksklusiivne mitte ainult unikaalsete maitseomaduste ja raviva toime tõttu, vaid ka oma suurepärase lõhna poolest. Sel on rahustav toime, mis avaldab positiivset mõju kesknärvisüsteemile, vähendab väsimust ja närvilisust, ergutab vaimu ning aitab tasakaalustada emotsioone. Austraalia Swinburne’i ülikooli teadurite 2013. a uurimus kinnitas, et kakao koostisosadel on rahustav toime, mis aitab ka ärevusest võitu saada. Seetõttu kasutataksegi šokolaadilõhna eeterlikes õlides, kodulõhnastajates ning ilu- ja kehahooldustoodetes.

Tume šokolaad aitab ära hoida hambakaariest

Maiustused ja terved hambad tunduvad esmapilgul kahe teineteisele vasturääkiva nähtusena, mistõttu on ilmselt raske uskuda, et šokolaad võib olla hammastele kasulik. Tume šokolaad sisaldab suures koguses kakaod, mille koostises on palju taniini, mis aitab ennetada igemepõletikku ja igemete taandumist. Lisaks on tume šokolaad oluline kaltsiumiallikas, aidates hoida hambaid tervetena. Kakao kasulikkus peitub ka kaariese vastu võitlemises, kuna see vähendab suukeskkonna happelisust. Ent selleks, et rakendada tumeda šokolaadi maksimaalset kasulikku mõju süühügieenile, on soovitatav süüa 80-protsendilise kakaosisaldusega vähese suhkrusisaldusega šokolaadi.