Lasteraamatukogus laenutavad lapsed raamatuid

Täna on Haapsalu lasteraamatukogus kaaslastele raamatuid laenutamas lapsed ise.

Lapsed istuvad letitaga täna alates kella 11 kuni kella neljani. Korraga laenutab üks laps teistele raamatuid pool tundi.

Esimesena oli laenutaja tööd proovimas Haapsalu linna algkooli 1. klassi õpilane Merlin. Teda juhendas bibliograaf Krista Kumberg. „Pöördu laenutaja poole,” õpetas Kumberg Merlinit.

„Viid koju ka?” küsis Merlin laenutaja käest. Laenutaja lubas selle raamatu koha peal läbi lugeda. Kumberg õpetas Merlinile, kuhu peab arvutis vajutama ja millal vöötkoodi läbipiiksutama.

Kui raamat tagasi toodi, uuris Merlin tagastajalt, kas ta viib ise raamatu õigesse kohta. „Lugeja ise ei vii,” õpetas Kumberg teda.

Merlin teadis väga hästi, kus see raamat olema peab. Merlin ütles, et tema käib raamatukogus iga päev, sest talle meeldib lugeda. Samuti ütles ta, et töö, mida täna teeb, ei ole raske.

Kumbergi sõnul on levinud see, et raamatukogu päevade ajal käivad prominentsed inimesed laenutaja tööd praktiseerimas. Nii mõtlesid nemadki, kes võiks lastele laenutajaks tulla. Alguses käisid laenutamas lasteasutuste töötajad, kuid viimastel aastatel lasevad nad lastel ise seda teha. „Lapsed ise tahavad piiksutada ja teistele huvitav,” ütles Kumberg.

Täna on lasteraamatukogus laenutamas 1. kuni 4. klassi õpilased.

Arvo Tarmula fotod