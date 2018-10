Lääne-Nigula müüb kaks kinnistut

Lääne-Nigula vallavalitsus müüb Linnamäe sepikoja ja Nõva katlamaja.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhkus ütles eelmisel nädalal volikogus, et Linnamäe sepikoja ostja võiks olla mõni naaberkinnistu omanik. Lõhmus märkis, et Linnamäe kogukonna liikmed on müügi poolt, sest tahavad, et lagunenud hoone leiaks uue kasutuse.

Nõva katlamaja enam vaja pole, sest kool ja kortermajad said sel suvel igaüks oma katla. Lõhmus märkis, et katlamaja müüakse tingimusel, et omanik lammutab selle või ehitab ümber kahe aasta jooksul pärast müüki.