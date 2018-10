Pärnu lahe rekordlõhe jääb Noarootsi lähistel püütule alla

Kalur Jaan Andressoo võrku ujus üleeile Pärnu lahes hiiglaslik lõhekala, kirjutas Pärnu Postimees.

Lõhe kaalus 14 kilo ja on kõige suurem kala, mille Andressoo on Eestis võrguga kätte saanud. Kaluri teada on tänavu Pärnu lahes püütud veel suurem lõhe. Andressoo sõnas, et tegu on istanduse kalaga: selle seljauimed olid lõigatud.

Pärnu lahe rekordlõhe jääb siiski alla Noarootsi lähistelö püütule. Meida ja Arne Mägi püüdsid 12. oktoobril võrguga Noarootsi poolsaare Telise neeme lähistel hiiglasliku lõhe, kala oli 114 cm pikk ja kaalus 16,3 kg.

Saarlane Margo Vahter püüdis oktoobris 2000 Sõrve läänekaldalt senise Saaremaa rekordlõhe. Isalõhe kaalus 13,4 kilogrammi.

Eesti eelmise sajandi kuulsamaid lõhekütte oli August Mölder. Eesti rekordiliselt suure, 37,75 kg raskuse lõhe püüdis ta 1938. aastal Keila-Joalt.

Raamatus “Eesti NSV kalad” (Riikoja, 1950) kirjutatakse 1934. aastal Pirita jõest püütud 167cm pikkusest ja 32kg raskusest lõhest.

Lõhi

37,75 kg, 147 cm, 1938, Keila jõgi

32 kg, 167 cm, 1934, Pirita jõgi

24,8 kg, 131 cm, 2000, Paldiski laht

Allikas: Emajõe Nupuklubi