Minister peatas postiasutuste sulgemise

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist kohtus täna AS Eesti Post juhtkonnaga. Kohtumisel otsustati peatada postiasutuste sulgemise protsess tänase seisuga ja otsida ühiselt pikaajalisemalt toimivat lahendust.

„Vaatamata asjaolule, et universaalse postiteenuse mahud on aastast aastasse vähenenud, on sellel teenusel jätkuvalt oluline sotsiaal-regionaalne mõõde ja selle kvaliteetne osutamine on oluline riigi kõikidele elanikele,“ rõhutas Tammist.

Konkurentsiamet muutis oma 11. oktoobri otsusega ASi Eesti Post tegevusluba, lubades ASil Eesti Post sulgeda 75 postkontorit. „On selge, et postivõrgu ümberkujundamine on pikaajaline protsess, mille mõjusid tuleb eelnevalt igakülgselt ja põhjalikult analüüsida. Kindlasti tuleb sellesse protsessi kaasata ka kohalike omavalitsuste ja kogukondade esindajad, et leida kõigile osapooltele sobiv kompromisslahendus,“ lisas Tammist.

Postiseaduse § 5 lõike 1 kohaselt on universaalne postiteenus postiteenuste järjepidev, kvaliteetne ja taskukohase tasu eest osutamine kogu Eesti Vabariigi territooriumil õigusaktidega sätestatud alustel ja korras. Eestis on universaalse postiteenuse ainuosutaja AS Eesti Post.