Omniva suleb Lääne-Nigulas viis postipunkti

Lääne-Nigula vallajuhte nörritab Omniva otsus sulgeda 1400 km² suuruses hajaasustusega kohalikus omavalitsuses viimane postkontor ja neli postipunkti.

„Iga teenuse kadumine teeb muret, aga riigiettevõte on teinud ise kõik, et teenust ei oleks olemas,” ütles Risti osavallavanem Rein Kruusmaa Lääne Elule. Risti raamatukogus asuv postipunkt on üks suletavaid. Eesti Post riigiettevõttena, kellel on kohustus osutada universaalset postiteenust, paneb postipunkte kinni üle terve Eesti põhjendusega, et neid kasutatakse liiga vähe ja neid pidada on liiga kallis.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!