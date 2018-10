Läänemaa ühisgümnaasium tähistas taas hõimupäevi

On saanud juba traditsiooniks, et oktoobri kolmas nädal möödub Läänemaa ühisgümnaasiumis (LÜG) hõimupäevade tähe all. Igal aastal on tähelepanu keskmes üks hõimurahvas, mullu näiteks soomlased.

Sel aastal olid fookuses meie kauged sugulased ungarlased. Idee Ungarile ja ungarlastele rohkem tähelepanu pöörata tuli eelmise aasta lõpuklasside Ungari reisil – tekkis väga hea kontakt meie ungarlannast giidi Gabriella Nadiga.

Hõimupäevade puhul oli koolis üles pandud teemakohane infostend ja näitus fotodega Budapestist, mille autor on Ungari aukonsul ja Munkacsy Mihaly nimelise Eestimaa Ungarlaste Ühingu juhataja István Bán.

Kaks ungarlast – Gabriella Nad ja István Bán – kohtusid ka õpilastega. Kuna Gabriella Nad on pikka aega töötanud ka giidina, juhatades Ungari reise, oskas ta õpilastele väga köitvalt rääkida Ungarist kui maast, ungari keelest, kultuurist ja ajaloost. Sai kuulata nii Ungari hümni, vaadata rahvatantsu kui ka näha-kuulda Ungari kaasaegse popmuusika esitajaid. Kohtumise sisse mahtus ka mini keeletund ja vähemalt esmane sõnavara sai küll kuulajatele selgeks. Seda tõendas kohtumise lõpus toimunud viktoriin, mille tublimatele vastajatele jagati Ungarist toodud maiustusi. István Bán rääkis lühidalt Eestis elavatest ungarlastest ja nende ühingutest.

Külalised tõid kaasa ka hulganisti kingitusi (raamatuid, pastapliiatseid, märkmike, vihmavarju, maiustusi jne), mis jagati Ungari-teemalise viktoriini võitjatele, ja raamatukogule annetati mitu eksemplari ungari nüüdiskirjanduse ühe kõige populaarsema ja parema autori János Háy novellivalimik „Budapesti sillad“. Kõik need kingitused ja raamatud olid Tallinna Ungari Instituudi poolt.

Igal aastal on hõimupäevadel koostööd teinud ka koolisöökla (Q Catering). Selgi aastal pakuti ühe nädala jooksul iga päev erinevaid ungari kööki tutvustavaid roogasid.

Meeleoluka punkti hõimupäevadele pani ansambel Berka Ungarist, kes viibis Eestis esimest korda ja andis siin kokku mitu kontserti.

Ungarlased tutvustasid oma rahvapille ja esitasid traditsioonilisi lugusid. 2008. aastal loodud Ansambel Berka viljeleb moldova csángóde muusikat, mis on Ungari rahvamuusikaaustajate üks lemmikuid. See muusika on levinud Rumeenia aladel elava ungarikeelse rahvusvähemuse seas ja kannab endas veel keskaegseid jooni. Csángóde traditsioonilisteks muusikariistadeks on vilepillid furulya ja kaval, ning viiul, samuti lautopärane instrument koboz ja ja trumm, millel kõlavad ungari, rumeenia ja isegi balkani viisid.

Väga meeldiv oli ka see, et sedapuhku rääkisid kõik ansambliliikmed ungari keelt, mille kuulmine siin Eestis väga harukordne on, tõlgiks oli kaasas Siiri Erm-Nairismägi.

Kontserdi lõpuosas oli ka üllatusmoment, mil üks vabatahtlik neiu ja noormees riietati ungari traditsioonilistesse rahvarõivastesse. Ka lisaloo mängimisest Berka ei pääsenud – sedavõrd meeldis nende ehe ja hoogne esitus kuulajaile. Peale kontserti tegi kooli meediaklubi ka väikese intervjuu bändi ainsa naisliikmega, fännid tegid ansambliliikmetega pilte ja küsisid autogramme. See oli imetore lõpp Ungari päevadele ja ühtlasi kogu kooliaasta esimesele perioodile.

Ansambli „Berka” Eestis esinenud liikmed:

Dorottya Tóth – laul ja tantsuõpetus

Szabolcs Endrődi – vilepillid furulya ja kaval ning klarnet

Dávid Botlik – lautopärane pill koboz

András Bergics – viiul, torupill

Ansambli esinemised Eestis said teoks tänu Rahvuskultuuri Fondi rahalisele toele.

Fotod erakogu