Janek Mäggi: omavalitsuste arvu oleks mõistlik vähendada

Läänemaad külastanud riigihalduse minister Janek Mäggi leiab, et omavalitsuste arvu tuleks veel vähendada, 25–30ni, sest enamik maakondi võiks olla üks omavalitsus.

Olete suurema osa Eesti maakondadest läbi sõitnud. Kas probleemid on sarnased või erinevad?

Üllatav on see, et kõige suurem probleem pole töökohad, kõrgepalgalised töökohad. See on probleem number kaks.

Probleem number üks on teed. Kruusateed, mida tahetakse, et ära asfalteeritaks. Eestis on 40 000 kilomeetrit teid ja tänavaid. Pingutus, mis selleks teha tuleb, on väga suur. Paljudel teedel sõidab väga vähe autosid. Need, kes sõidavad, tahaksid ideaalset teed, aga kuna sõitjaid on vähe, siis on asfalteerimine ebaratsionaalne.

Üldistele probleemidele lisaks on väga palju piirkondlikke: näiteks Ida-Virumaal kinnisvara madal hind, ruhnlased kurdavad laevaühenduse pärast, Valgas on kõik Soome tööle kolinud ja nad peavad lätlastega läbi ajama. Ühes firmas, kus käisin, on enam kui pooled töötajad Lätist – tegelikult küll teisest linnaosast.

Mille poolest Läänemaa eristub?

Kui tsiteerida kohtumist Haapsalu linnapea Urmas Suklesega, siis ainuke probleem on internet ja telefon. Läänemaal on väga palju kasutamata potentsiaali. Oma eelmises elus tegin pressiteate, et Euroopa pikim jäätee viib Hiiumaale. See jõudis ka BBCsse. Jäätee on nii erakordne, et seda võiks üle Euroopa vaatama sõita. Siin on veel sood, looduskaitsealad, ka seesama piiskopilinnus, ja nagu piiskop Tiit Salumäe rõhutas, on Haapsalu olnud 300 aastat pealinn.

