Galerii: „Tuulte tahutud maa“ esilinastus Matsalu filmifestivalil Lihulas

Matsalu loodusfilmide festivali kõrghetk oli reede õhtul, kui Lihula kultuurimajas oli noorema põlvkonna eesti filmimehe Joosep Matjuse uue filmi „Tuulte tahutud maa” maailma esilinastus.

„Tuulte tahutud maa” maailma esilinastusel Lihulas püstitati festivali vaatajarekord, sest filmi oli vaatamas ligi 600 inimest.

Kultuurimaja juhi Tiina Lobja kannatlikul juhatusel said kõik lisatoolid rahvast täis, ukse taha ei jäänud siiski keegi.

Filmi linastuse juhatas sisse Tiit Pruuli, kes tervitas rahvast Eesti juubelikomitee nimel.

Filmi autor Joosep Matjus ütles, et Matsalu festival on Eesti filmitegijate jaoks väga tähtis, sest see on maailma parimate loodusfilmi tegijate kohtumispaik.

Autor nimetab filmi pigem vaatefilmiks, mis kajastab Eesti nelja, võib isegi öelda, et koos üleujutuste perioodiga viite hästi erinevat aastaaega. „See film on kui kummardus meie loodusele ja on mõeldud selleks, et meie Eestimaa inimesed saaksid tunda uhkust oma kodumaa looduse üle,” selgitas Matjus.

Tema sõnul kipuvad eestlased arvama, et meie loodus on igav, aga kusagil teisel pool maakera on uhked mäed ja jõed: „Aga meil endal siin kodumaal on rikkusi väga-väga palju. Seda tuleb lihtsalt osata märgata.”

„Tuulte tahutud maad” filmiti kolm aastat ja Matjuse sõnul võeti üles 80 tundi materjali, millest filmi pääses sõrmeotsatäis: „Filter, mille kaadritele ette paneme, oli nii tihe, et siia filmi on pääsenud ainult parimatest parimad kaadrid.”

Heaks kaadriks peab filmimees sellist, mis hakkab oma maailma looma. „Kaader on justkui valik meie lõputust kaosest. Hea kaader peab suutma koondada spetsiifilised nüansid selles kaoses, et tekiks emotsioon,” selgitas ta.

Matjus lisas, et kui üks foto on tervikteos, siis filmis on üks kaader nagu üksik laevuke keset suurt ookeani. „Filmis peavad kaadrid olema ühes stiilis ja kokku sobima. Neil peab olema üks spetsiifiline valguskeel, sest ei saa kokku monteerida päiksepaistet ja sombust ilma.”

Fotod: Arvo Tarmula