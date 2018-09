Kaja Lotman koostas Matsalu kooli ajaloo

Äsja ilmunud „Matsalu kooli lugu” on EV100 ametlik kingitus, mille eest sai Lotman mälestusplaadi.

Mõte Matsalu kooli lugu kaante vahele panna tuli 30 aastat Matsalu külas elanud Lotmanil juba paarkümmend aastat tagasi. „Mind on alati huvitanud, kes on olnud inimesed, kes on Matsalu rannaniitudel tegutsenud. Need pidid olema väga tugevad inimesed. Mind on huvitanud ka see, kus ja kuidas on neile haridust antud,” ütles Lotman.

Nii paeluski Lotmani tähelepanu aastatel 1918–1965 Matsalu mõisas tegutsenud kool.

1999. aastal pöördusid kohaliku naisseltsi poole mõned Matsalu kooli vilistlased, kellel Lotman seltsi juhatajana aitas kokkutuleku korraldada. Just siis võttis mõte Matsalu kooli ajalugu üles kirjutada konkreetsema kuju. Kooli üks vilistlasi Lembitu Varblane hakkaski seda tegema, kuid töö jäi pooleli. Varblane jõudis oma üleskirjutustes 1940. aastani. Lotman ise oli samal ajal talletanud vilistlaste mälestusi ja otsinud fotosid.

