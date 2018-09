Palivere saab moodsa tänavavalgustuse

Palivere asula 161 tänavavalgustit on kavas vahetada nüüdisaegsete LED-valgustite vastu. Lääne-Nigula volikogu oli nõus, et vallavalitsus esitab KIKile taotluse raha saamiseks ning tagab omafinantseeringu projekti taotluse rahuldamisel summas kuni 170 000 eurot.

Ühinemislepingus on kirjas, et Palivere tänavavalgustus tuleb renoveerida, ütles vallavanem Mikk Lõhmus. “Palivere tänavavalgustus on konkurentsitult Lääne-Nigula valla kõige kehvemas seisus. Ta on ka kõige energiaraiskavamas olukorras,” selgitas Lõhmus.

Olemasolevad elavhõbe gaaslahendusega lambid asendatakse LED valgustitega. Esialgse eelarve kohaselt on projekti maksumus koos käibemaksuga 388 000 eurot. Saavutatav energiasääst aastas taotluse juhendmaterjali järgi arvutades on 111 MWh elektrienergiat.