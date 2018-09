Linnamäe lasteaed saab uue moodulrühma

Lääne-Nigula vald laiendab Linnamäe lasteaeda ühe rühma jagu, sest lapsed ei mahu enam majja ära.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et hoonet laiendatakse moodulploki jagu. „Lasteaiale monteeritakse lihtsalt üks jupp juurde – kokku sadakond ruutmeetrit, möbleeritud rühmaruum magamistoa, garderoobi ja köögiga,” selgitas Lõhmus.

Lõhmuse sõnul kasutatakse selliseid mooduleid Eestis hoonete laiendamiseks üha sagedamini. „Näiteks Muhus laiendati vallamaja,” ütles Lõhmus.

Linnamäe moodulisse mahub 16 last, lasteaia järjekorras on praegu 14 last. Mooduli vald rendib, aasta rent on 20 000–25 000 eurot. Lõhmus loodab uue rühma avada juba talveks. Linnamäe lasteaias käib pragu 53 last.