Sukles: Ratase süüdistus on kohatu

„Riigikogu õiguskomisjoni esimehe ja Haapsalu linnapea usaldamatus uurimisorganite ees maksab linnale 5400 eurot. Sellise maksumusega lepingu sõlmib advokaadibürooga Sorainen Haapsalu linnavalitsus,” kirjutas Lääne Elule saadetud arvamusloos Reformierakonna juhatuse liige Jaanus Ratas.

„Lepinguga tellitakse õiguslik hinnang Haapsalu Linnahoolduse tõstukauto riigihanke ettevalmistamisele,” märkis Ratas.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles kinnitas lepingu sõlmimist.

„Audit eeldab kõikide hankega seotud dokumentide läbivaatamist, et saada selgust, kas on tegutsetud vastavalt seadusele. Arvestatud on töötundide hulka, mis selleks kulub, ja Soraineni hinnakirja,” selgitas Sukles.

Sukles ütles, et Soraineni hinnad on tõesti kõrged, kuid nende teenus on heal tasemel. „Võib ju võtta ka odava juristi, aga kas ka kvaliteetse – selles on küsimus.”

Suklese hinnangul on Ratase süüdistus tõe ostmise kohta kohatu.

„Mulle teadaolevatel asjaoludel võin öelda, et kõik kahtlustused põhinevad valekaebusel,” ütles Sukles.

Ta selgitas, et üks kaebuse punktiks olnud teema – väide, nagu oleks Haapsalu Linnahoolduse juht Alo Lõps omastanud metsa müügist saadud raha ja tuleks politseisse anda – kerkis ühes kitsamas ringis vihjetena üles eelmise aasta detsembris.

„Need vihjed sisaldasid täpselt samu numbreid, mille Lõps on kahtlustuse järgi omastanud. Me kontrollisime juba siis kõik dokumendid üle – midagi pole kadunud. Mul ei jää muud üle, kui sellest kõigest omad järeldused teha,” ütles Sukles.

Linnapea lisas, et kriminaalmenetluse seaduse järgi nõutakse valekaebuse esitajatelt menetluskulud sisse. „Ma loodan, et politsei uurib ka selle kaebuse seaduslikkust,” ütles Sukles.