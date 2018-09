Jaanus Ratas: “tõde” maksab 5400 eurot

Riigikogu õiguskomisjoni esimehe ja Haapsalu linnapea usaldamatus uurimisorganite ees maksab linnale 5400 eurot. Just sellise maksumusega teenuslepingu sõlmimiseks advokaadibüroolt Sorainen AS korralduse on välja andnud Haapsalu Linnavalitsus. Lepinguga tellitakse õiguslik hinnang Haapsalu Linnahoolduse tõstukauto riigihanke ettevalmistamisele. Tähelepanuväärne on see, et analüüs on tellitud vaid konkreetsele hankele, mida paralleelselt uurivad politsei ja prokuratuur.

29.augusti Lääne Elu artiklis väitsid linnajuhid, et kiire selguse saamiseks otsustati pöörduda advokaadibüroo poole ning tellida sõltumatu audit nii kahtlustuste kui ka teiste Haapsalu Linnahoolduse läbi viidud hangete kohta, misjärel otsustatakse järgnevad sammud. 5.09 linnavalitsuse korraldusest aga nähtub, et audit on tellitud vaid veoki hankele. Selline oluline kitsendamine auditeerimisel devalveerib veelgi topeltuurimise tõsiseltvõetavust. Uuritakse materjale, millega tegelevad juba uurimisorganid, kulutades hulga lisaraha linna eelarvest, millega oleks saanud näiteks kõik lasteaia Tõrukese lapsed kaks kuud järjest tasuta süüa.

Kiired meelemuutused ei piirdu Jaanus Karilaiul aga ainult auditi kitsendamisega. Nimelt 28. augusti hommikupoolikul oli Karilaid veendumusel, et hange tuleb tühistada ning Alo Lõps ametist kõrvaldada uurimise lõpuni. Lisaks pidi Karilaiu hinnangul nõukogust ja volikogust lahkuma Riho Lepp. Riigikogu õiguskomisjoni esimehe ja Haapsalu linnahoolduse nõukogu liikme poolt oli tegemist kahtlemata väga riigimeheliku käitumisega, kui seda riigimehelikkust ei oleks jätkunud vaid loetud tundideks. Juba järgneval päeval oli seisukoht muutunud vastupidiseks.

Keeruline on võtta tõsiselt Riigikogu õiguskomisjoni esimeest, kes ei usalda politsei ja prokuratuuri tegevust ning on võimeline oma seisukohti väga tõsistes küsimustes muutma vastupidiseks kõigest tundidega. Kusjuures meelemuutus oli tingitud vestlusest asjaosalistega, mitte selgunud tõendite põhjal.

Kahtlemata on tänuväärne, kui tegeletakse sisekontrolliga. Iseasi on aga see, et millal seda tehakse ja millist lõivu selle eest makstakse? Pistelised siseauditid asutusesiseselt distsiplineerivad kindlasti töökeskkonda, aga mõju peab olema sellel eelkõige ennetav. Topeltuurimine linnarahva raha eest on aga paraku väga keskerakondlik käitumismuster, mis eelkõige segab asjaolusid, mitte ei loo selgust.

Muide, ka Tallinna linnas nõustab Keskerakonna “võitlust” korruptsiooni vastu advokaadibüroo Sorainen, seda paralleelselt Sõle spordikeskuses ja Tallinna linnatranspordiametis avalikuks saanud korruptsioonikuritegude uurimisega.

Olen endiselt seisukohal, et Jaanus Karilaid peab riigikogu õiguskomisjoni esimehe kohalt taanduma, kuna sellist positsiooni omavale tipp-poliitikutele ei sobi õiguskaitseorganeid avalikult alavääristada.