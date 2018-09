Läänemaa on koolitüdrukute vaktsineerimisel tagumiste seas

Sel aastal alanud 12-14aastaste tüdrukute vaktsineerimine inimese papilloomiviiruse (HPV) vastu on Läänemaal kulgenud aeglasemalt kui Eestis keskmiselt.

Terviseameti andmetel on Läänemaal vaktsineeritud 41,3 protsenti sihtgruppi kuuluvatest tüdrukutest ja seda on vähem kui Eestis keskmiselt. Eestis on kokku vaktsineeritud üle 10 000 tüdruku, mis moodustab 46,4 protsenti sihtrühmast.

Terviseameti peaspetsialisti Irina Filoppova sõnul on näiteks Ida-Virumaal 1. Doosiga vaktsineeritud 80,7 protsenti sihtrühmast. Kõige tagasihoidlikumad on tulemused aga Hiiumaal ja Põlvamaal, kus on vaktsineeritud HPV vaktsiini 1. doosiga vastavalt 23,7 ja 28,8 protsenti sihtrühmast.

2004. a sündinutest on vaktsineeritud 59,6 protsenti, 2005. a sündinutest 50,8 ja 2006. aastal sündinutest 11 protsenti tüdrukutest.

Ravimiameti andmetel on Eestis vaktsineerimiseks kasutatava vaktsiini Gardasil 9 kohta esitatud 11 kõrvaltoimete teatist – kaks on esitanud lastevanemad ja üheksa tervishoitöötajad. Augusti lõpus ravimiametini jõudnud teatise asjaolud on täpsustamisel, ülejäänud puhkudel kõrvaltoimed olid mööduvad.

Riik pakub sellest aastast riikliku immuniseerimiskava raames tasuta vaktsineerimist kõikidele 12-14aastastele tüdrukutele. 2018.-2019. aastal on immuniseerimiskava järgi sihtrühmaks 2003, 2004, 2005, 2006 ja 2007 sündinud tüdrukud. Vaktsineerimiskuur koosneb kahest doosist ning selle viivad läbi koolide tervishoiutöötajad. Vaktsineerimiseks peab olema lapsevanema nõusolek.

Mis on HPV viirus?

HPV on inimeselt-inimesele leviv viirus, millega nakatub elu jooksul ligi 80% inimestest. Ohtlikumad HPV tüved põhjustavad erinevate uuringute andmetel 85-100% emakakaelavähkidest. Eestis on haigestumus ja suremus emakakaelavähki üks kõrgemaid Euroopas. Lisaks võib HPV põhjustada häbeme- ja tupe-, päraku-, peenise- ja suuõõnevähki ning teravaid kondüloome.

HPV vaktsiin on riiklikus immuniseerimiskavas 82 riigis ning kogu maailmas on rohkem kui 100 miljonile inimesele manustatud kokku üle 270 miljoni vaktsiinidoosi. Vaktsineerimisega varem alustanud riikides on toimunud märgatav HPV-ga seotud vähkide, vähieelsete seisundite ja teravate kondüloomide esinemissageduse langus. Kokkuvõttes on tegemist hetkel parima teaduslikult tõestatud viisiga kaitsta tütarlapsi HPV ja sellest põhjustatud vähi eest.