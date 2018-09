Jüri Ratas: langetada tuleks kütuse- ja elektriaktsiisi

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas jätaks samaks alkoholiaktsiisi, kuid langetaks järgmises valimistsüklis kütuse- ja elektriaktsiisi, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Ratas rääkis Vikerraadio saates “Stuudios on peaminister”, et aktsiisiralli algas Reformierakonna valitsuse ajal, kuid vigu tegi ka praegune valitsus.

“Aktsiisipoliitika on see, kus üks sõimab teist, aga ühed mustad on mõlemad. Tänane valitsus on tunnistanud oma viga ja muutnud poliitikat. Kas peaksime alandama aktsiise 1. jaanuarist 2019? Me alustasime Reformierakonna algatatud aktsiisiralli muutmist juba 2016. aasta lõpus. Vigu on tunnistatud, olgu need omad vead või eelmise valitsuse omad.”

Ratas ütles ka, et tema hinnangul tuleks langetada esmajoones kütuse- ja elektriaktsiisi.