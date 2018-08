Koolitüli peletab lapsi Nõvalt eemale

Üle aasta kestnud pinged Nõva koolis on viinud selleni, et isegi Nõva osavallavanema Aivi Heinlehe poeg alustab kooliteed 20 kilomeetri kaugusel Harju-Risti koolis.

„Nende pingete pärast, Nõva koolis peale pingete muud ei olegi,” ütles Heinleht.

Sellegipoolest loodab Heinleht, et teisipäeval valitud ja täna direktoritööga alustava Peeter Kallase käe all konflikt laheneb ning õpetajad on valmis temaga koostööd tegema. „Seal on suur jama majas, see ei ole Lääne-Nigula valla mingisugune lõhkumisteema, sellist plaanigi pole olnud,” ütles Heinleht.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!