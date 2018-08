Haapsalu Kolledži õppekohtadele oli suur trügimine

Homme uut õppeaastat alustava Haapsalu Kolledži erialadele oli sel aastal väga suur tung, uue põhikoolihoone ehituse tõttu käib veel kiire klassiruumide kolimine.

„Esmakursuslased kogunevad 30. augustil. Me olemegi majas toimuva remondi tõttu sel nädalal tassinud mööblit alt üles ja ülevalt alla, koristanud ruume, mida juba saab koristada. Eks koolimaja ehitus natuke meid segab, aga saame ikkagi nii palju ruume korda, et saame õppetööd alustada,“ rääkis kolledži direktor Heli Kaldas.

Tung Haapsalu Kolledžisse oli sel aastal korralik.

Tervisejuhiks tahtis õppida 116 inimest, kohti selleks aga 22. Informaatika eriala 22 kohale kandideeris 98 inimest, käsitöötehnoloogia ja disaini erialale tuli 30 avaldust 15 kohale. Liiklusohutuse eriala 22 kohale oli 28 soovijat.

„Liiklusohutuse eriala oli sel aastal välja kuulutatud mootorsõidukijuhi õpetaja suunaga – 70 protsenti õppekavast moodustab mootorsõidukijuhi õpetajaks õppimine. Eesmärk on tuua autokoolidesse värsket verd, kellel on tänapäevane haridus ja uus lähenemine – uus õppemeetod, mis peaks valmistama inimese ette nii, et ei kuku sõidueksamil kolm-neli-viis korda läbi. Mootorsõidukijuhi õpetajate kvaliteet vajab tõstmist, vajadus nende järele on väga suur – autokoolid on hädas, et leida häid õpetajaid,“ selgitas Kaldas.

Lisaks pakub kolledž ka üheaastast täiendkoolitust neile, kes ei saa ülikoolis kolm aastat kestvat liiklusohutuse eriala läbi teha. „Sihtgrupp ongi need, kes soovivad mootorsõidukijuhi õpetajana autokoolis töötada või juba töötavad sellel alal ja soovivad end täiendada,“ ütles Kaldas. Täiendkoolitus tipneb kvalifikatsioonieksamiga, mis annab õiguse sõiduõpetajana töötada.

Haapsalu Kolledži õppetöös on sel aastal mõned muudatused. „Kui varem käisid tervisejuhid ja liiklusohutuse õpilased koolis üle nädala esmaspäeviti ja teisipäeviti, ning informaatikud ja disainerid käisid neljapäevast laupäevani, siis sellest õppeaastast hakkavad kõik esmakursuslased käima koolis üle nädala neljapäevast laupäevani,“ ütles Kaldas.

See annab direktori sõnul võimalusi erialade vahel rohkem koostööd teha ja ühisprojektides osaleda. Samuti teeb see lihtsamaks õppejõudude töö. „Väga paljud õppejõud käivad meil väljastpoolt. Kõigil on parem, kui õppetsükkel on ühel ajal,“ rääkis Kaldas.

Teine ja kolmas kursus jätkavad õppetööd senise õppetsükli alusel.