Juhtkiri: Valgest Daamist

Valge Daami aeg on jälle minevikuks saanud – uus etendus on nähtud, parim pitsikuduja välja selgitatud, kontserdid kuulatud ja laadal rahakotis eurod luhvtitatud. Nüüd võib palava ja sündmustest tulvil suve lõppenuks lugeda ja rahuliku südamega sügisesele korrapärasemale režiimile lülituda.

Võibolla see ainult tundub nii, aga näib, et kui Valge Daami aeg jääb augustikuu lõppu, on üritus kuidagi rahumeelsem ja vaoshoitum. See on mõneti ka mõistetav, sest vahetult enne kooliaasta algust on paljud silmitsi kooliga kaasnevate väljaminekutega ja rahakotirauad ei avane enam nii kergesti. Seda kurtsid ka laadal kauplejad. Samas nurises mõnigi laadakülastaja, et pakutav kaup olevat üheülbaline.

Seekordse Valge Daami aja üks tipphetki oli kindlasti uus ja täitsa isemoodi vabaõhuetendus. Isemoodi just sisu poolest. Kui seni on Valge Daam, kes nime järgi peaks olema loo peategelane, jäänud pigem kõrvalosatäitjaks, siis sel aastal oli ta ikka päriselt peategelane. Et uut lavastust oodati, näitas ka see, et esimesi asju, mida nädalavahetusel kohtudes üksteiselt küsiti, oli, et kas ollakse juba etendust näinud. Enamasti olid ka hinnangud kiitvad.

Kõik muu, mis Valge Daami ajal Haapsalus toimus, oli traditsiooniline – lavalaudadelt astusid läbi esinejad nii kaugemalt kui ka lähedalt. Rohkem oli neid, kes olid lähedalt ja selles pole midagi halba, sest kus kohalikel tantsijatel-lauljatel õpitut ikka nii väga näidata on.

Ainus, mida võiks kahetseda, oli see, et päris daami vaatamiseks polnud õigupoolest head võimalust. Etenduse tõttu oli linnus daami ilmumiseks liiga valge.

Valge Daam koos täiskuuga pani Haapsalu suvele punkti. Eks järgmisel aastal uuesti.