Palivere vajaks veel üht bussiootepaviljoni

Toimetusse helistas paliverelane, kelle sõnul on Paliverest puudu üks bussiootepaviljon, mille varjus saaks bussi oodata Martna poole sõitjad.

„Martna buss ootab vastaspeatuses umbes 50 meetrit eemal. Seal on bussipaviljon ja ka pood ning varem võis seal ka bussi peale minna. Kui nüüd seda bussijuhilt palusime, siis ütles ta, et tuleb minna õigesse bussipeatusesse,“ kurtis toimetusse helistanud naine. „Aga eakatel inimestel, kes on poes käinud, ei ole see 50 meetrit nii lihtne. Pealegi ei ole seal ootepaviljoni. Praegu pole nii hull, aga kui tulevad halvad ilmad, peab ootama vihma käes.“

Kivi sõnul on olukorra lahendamiseks kaks võimalust – kas korraldada, et bussijuht lubaks Martna poole tahtjad bussi sealsamas, kus ta aega parajaks teeb või et üle tee peatusesse pandaks bussiootepaviljon.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et tema pole varem sellest probleemist kuulnud. „Valla poole pole keegi ootepaviljoni sooviga pöördunud. Kui see mure on põhjendatud, siis peame sellega tegelema,“ sõnas ta.