Galerii: Vormsil peeti kalapäeva

Läinud nädalavahetusel peeti Vormsil teist korda kalapäeva, kus tänavu õpetas kalaroogade valmistamist Vladislav Koržets koos pojaga.

Kalapäeva esimene peeti oli Rälby külamaja juures, kus Koržetsid õpetasid mitut moodi kala valmistama: tehti salatit, suppi, lõõmakala, lõhest äkilist ja praeti kilu. Kõike pakutavat sai ka kohapeal maitsta.

Kalapäeva üks korraldaja Jonne Berggren selgitas, et lõõmakala on see, mida tuntakse Lapi lõhe nime all, ehk laudadele kinnitatud lõhefileed pannakse tule lähedale küpsema. “Koržets nimetas seda lõõmakalaks – kui tuli lõõmab, siis küpsetab:”

Berggren ütles, et teda üllatas see, et Koržets kalasupi sisse ahvenafilee ja kartuli kõrval väga palju sibulta pani. “Mõtlesin, et kas seal muud maitset peale sibula üldse on, aga oli küll ja väga hea oli,” rääkis ta.

Toitude valmistamise kõrval õpetati kalapäevalisi ka lõhet lõikama. “Ta ütles, et mida rohkem ära lõikad, seda kallimaks lõhe läheb,” vahendas Berggren.

Kalapäeva teine pool peeti Hullo kiigeplatsil, kus mängis ansambel Hollarii, politsei ja päästjad, jagasid ohutusalaseid teadmisi ning müüdi suitsukala.

Kalapäeva üks osa oli kalast suupistete võistlus, kus oma suupisteid tõid žürii ette kuus vormsilast või Vormsi külalist. Žürii, kuhu subjektiivsuse vältimiseks kuulusid mandriinimesed kuulutas võitjaks Jaak Matsi Borrbyst. “Ta tegi säinast kotletti – see on nii lihtne, et keegi poleks selle peale tunudki,” ütles Berggren.

Fotod Meeme Veisson