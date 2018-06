Politsei manitseb mõistlikult pidutsema

Kuigi eelmistel aastatel on Läänemaal jaanipühad on möödunud suuremate vaheljuhtumiteta, on politsei täna ja homme, mil on jaanipidude kõrgaeg, väljas tavapärasest suuremate jõududega.

“Tahaks kiita läänemaa inimesi, sest eelmistel aastatel on jaanipäeva ja võidupüha tähistamine Läänemaal rahulikult läinud ja enamik pidulisi hästi käitunud,” ütles Haapsalu politseijaoskonnna piirkonnavanem Indrek Tohter. Tema sõnul kipub jaanipühade ajal eelkõige tekkima probleeme avalik korra ja liiklusega.

Tohtri sõnul eelmisel aastal jaanipühade ajal suuri õigusrikkumisi polnud. 22.-25. juunil registreeriti Läänemaal üks vägivallakuritegu. Kinni peeti neli joobes juhti ja 19 kiiruseületajat, kellest üks ületas lubatud sõidukiirust enam kui 40 km/h.

Et sel aastal veelgi rahulikumalt mööduks tuletas Tohter meelde, et jaanitulele ja sealt koju sõites peab seltskonnas olema kaine juht. Ta lisas, et kui nähakse kedagi purjuspäi rooli istumas ja ise ei õnnestu joobes juhti takistada, tuleks helistada 112.

“Ja kui suurüritustelt koju hakkatakse minema, siis vaadake, et keegi kaaslastest maha ei jääks,” ütles Tohter ja lisas, et samuti ei tohi purjus sõpra ujuma lubada. Tohtri sõnul kipuvad jaanipidudel tülid alguse saama sellest, et keegi üritab võõra seltskonnaga liituda või võõrast alkoholi võtta.

Väiksematele lastele, kes suures rahvasummas võivad vanemate silma alt kaduma minna, soovitas Tohter panna kaasa vanemate telefoninumbri, et vajadusel saaks vanematele helistada. “Suuremate laste puhul, kes tahavad vanematest eraldi jaanipäeva pidada, peaksid vanemad siiski teadma kus ja kellega nende laps on,” ütles Tohter. Ta tuletas meelede, et alla 18aastastel on alkoholi tarvitamine keelatud.

Tohter manitses ka oma varal silma peal hoidma: “Et kodust ära minnes ei unustataks peomeeleolus uksi lahti ja autodes ei jäetaks nähtavale väärtuslikke asju, mis võõraid ligi meelitavad.”

“Sooviks, et inimestel oleksid rahulikud ja meeldivad pühad,” ütles Tohter.