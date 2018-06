Haapsalu linnavalitsus annab tähtajaliselt üürile Panga külas, Haapsalu linnas valmiva uue spordihoone osaks olevad kaupluseruumid toidupoe pidamiseks.

Lepingu tähtaeg 5 aastat; pakkumise alghind 0 eurot kalendriaastas.

Kauplus peab olema aasta ringi avatud vähemalt E–R 9–18 ja L 9– 17; kaupluses on lubatud müüa esmatarbekaupu; kaupluse ette muruplatsile on lubatud suveks paigaldada terrass. Rentniku kohustus on omal kulul sisustada kauplus vajaliku mööbli ja seadmetega; kommunaalkulude jt kõrvalkulude tasumise kohustus on rentnikul.

Pakkumine tuleb esitada hiljemalt 28.06.2018 kell 10.00 kinnises ümbrikus Haapsalu linnavalitsuse infolauda (Posti 34, Haapsalu), ümbrikule kirjutada märksõna „Panga kauplus”. Pakkumise vastuvõtmisel teeb vastuvõtja ümbrikule märke vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja kohta, ümbrikud avatakse 28.06.2018 kell 10.05 Haapsalu linnavalitsuse II korruse nõupidamiste ruumis.

Täpsed tingimused Haapsalu linna kodulehel: www.haapsalu.ee.

Lisainfo: Madis Raudsepp, tel 472 5311, 5344 5699, madis.raudsepp@

haapsalulv.ee.

16