Detailplaneeringu algatamise teade

Haapsalu linnavalitsuse 13.06.2018 korraldusega nr 555 algatati Herjava tee 1 kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati kaaluda kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust.

Planeeritava ala suurus on 4640 m2 ja asub Herjava külas, Haapsalu linnas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Mardi kinnistu detailplaneeringut (aastal 2008 kehtestatud), mille alusel on moodustatud Herjava tee 1 ärikrunt. Algatatud Herjava tee 1 detailplaneeringu eesmärk on muuta krundi kehtivat ehitusõigust (lubatud kõrgust), et püstitada krundile 30 meetri kõrgune mobiilimast ja rajada masti teenindushoone, ärihoone ning parkimiskohad. Planeeringuga määratakse krundile ehitus- ja hoonestustingimused.

Algatatud detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas Haapsalu üldplaneeringuga.

Käesoleva detailplaneeringu algatamisega ei kavandata tegevust, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes ning mis kohustab koostama keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringus planeeritav tegevus sisaldab KeHJS § 6 lg 2 toodud tegevusvaldkonda (infrastruktuuri ehitamine või kasutamine), mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust. Lähtudes eeltoodust, on vajadus koostada eelhindamine.

Haapsalu linnavalitsus