Ollema ja Must võitsid Varbola rahvarallil Uno Aava rändkarika

Laupäeval toimus Märjamaa vallas Varbolas järjekordne EAL Rahvaralli karikavõistluse etapp. Kui veebruaris sõideti lumevallide vahel siis seekordne võistlus toimus täielikult tolmustel Varbola kruusateedel. Kord aastas antakse välja ka Teenelise autosportlase Uno Aava rändkarikas ning just see võistlus sõideti sel aastal rändkarika peale.

Klassis 2WD-V saatis läänlasi kõige suurem edu. OM Racing Teami värvides võistelnud Rauno Ollema ja Kristjan Must võitsid kaheksast katsest viis ning saavutasid esikoha, edestades teise koha saavutanud võistluspaari ralli lõpuks 21,4 sekundiga. Kuna Uno Aava rändkarika statuut näeb ette, et see omistatakse ühel võistlusel oma võistlusklassis kõige enam katsevõite võitnud võistluspaarile siis tähendasid viis katsevõitu 2WD-V klassis, et Ollema/Must said ka uhke rändkarika.

Poodiumikohti oli ka teistes klassides: kõige nooremate võidusõitjate võistlusklassis J16 saavutasid teise koha Eerik Pank ja Raimo Lillemets, kellel võidust jäi puudu kõigest 3,8 sekundit. SU klassis astusid poodiumile oma klassi samuti teise kohaga Egert Jakobi ja Bruno Jakobi kaotades võitjale 29,9 sekundit.

Üldarvestuses parima tulemuse eest hoolitsesid läänlaste jaoks Marko Kukuškin ja Monika Mäeste, kellel lõpptulemuseks oma klassi neljas koht ning üldarvestuses kõrge seitsmes koht 91 startija seas.

Järgmine etapp toimub juba vähem kui kuu aja pärast Saaremaa kadakate vahel kui 7. juulil on toimumas Kihelkonna rahvaralli.