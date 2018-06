Juhtkiri: rahu, ainult rahu

Kahel päeval on Haapsalu kohalt kostnud sõjalennukite mürinat, sest õppuse Saber Strike raames harjutasid Lätist õhku tõusnud USA ründelennukid Kiltsi lennuväljal maandumist tundmatule ja ettevalmistamata lennuväljale. Mõlemal päeval mürisesid lennukid linna kohal tunni-poolteist kaks korda päevas.

Loomulikult kaasnes lennukimürinaga ka pahandamine sotsiaalmeedias. Heideti ette, miks lennukid enne maandumist linna kohal tiire teevad ja miks nad üldse lendavad. Samasugust nurinat kostis mõni nädal tagasi, kui linna kohal lendasid Briti sõjaväekopterid. Siis lisandus pahameel, miks seda öösiti tehakse. Mõlemal puhul oli kaitsevägi eelseisvatest harjutustest inimestele teada andnud.

On selge, et sõjalennukite ja -kopterite mürin köidab tähelepanu, sest ega me seda ju väga tihti kuule. Erinevalt nõukogude ajast, kui lennukid tiirutasid üle ja ümber Haapsalu nii öösel kui ka päeval. Kohati oli mürin nii tugev, et klaasid klirisesid ja koolis polnud võimalik tundi anda. Ei hoiatanud keegi ette, millal lennud toimuvad, ja kaevata polnud kellelegi. Veerandsada aastat on möödas ja kõik see kipub juba ununema.

NATO lennukid-kopterid aeg-ajalt Haapsalu kohal tiirutamas on uue aja paratamatus, millega tasub lihtsalt harjuda. See, et me elame sõjaväelennuvälja lähedal, on fakt ja kui on lennuväli, siis on ka lennukid. Praegusel ajal ei kuule-näe neid mitte kogu aeg, vaid aeg-ajalt. Kuigi võim on vahetunud, on lendamise eesmärk üks – harjutada, ja teadupärast teeb just harjutamine meistriks.

Veel tasuks meeles pidada, et britid, ameeriklased, sakslased, taanlased ja teised ei lenda Eesti kohal oma lõbuks, vaid selleks, et meid kaitsta. Ei tasu unustada Vana-Rooma sõjateoreetiku Flavius Vegetius Renatuse öeldut: si vis pacem, para bellum ehk kui tahad rahu, valmistu sõjaks.

Ja tegelikult häirib suuremate ürituste ajal hommikust õhtuni linna kohal tiirutav lõbusõidukopter tunduvalt rohkem kui need üksikud sõjalennukid.