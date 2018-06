Põllumajandusamet seadis glüfosaadi müügile ja kasutusele piirangud

Eestis on registreeritud 34 glüfosaati sisaldavat taimekaitsevahendit. Põllumajandusamet seadis neile kõigile müügi ja kasutuse piirangud.

Euroopa Komisjon võttis vastu rakendusmääruse, mille alusel võib glüfosaati kasutada veel vähemalt viis aastat, kuid erilist tähelepanu pööratakse käitlejate ja hobikasutajate kaitsele ning saagikoristuseelse kasutuse vastavusele headele põllumajandustavadele. Sellest tulenevalt seadis põllumajandusamet täiendavad müügi- ja kasutuspiirangud.

Glüfosaati sisaldavate taimekaitsevahendite kasutus koolialadel, laste mänguväljakutel ning tervishoiuasutuste vahetus läheduses on keelatud. Edaspidi on vabamüügis ehk väikeaiapidajale kättesaadavad ainult need preparaadid, mille pakendid on suurusega kuni ja kaasa arvatud üks liiter. Suuremad pakendid on mõeldud vaid professionaalsele kasutajale, kes omab kehtivat taimekaitsetunnistust. Keelatud on koristuseelne kasutus saagi närvutamise või kuivatamise eesmärgil. Seetõttu on osadel toodetel eemaldatud ka mitmed kasutusalad, nt teraviljade, herne, oa kuivatamine.

Vastavalt Euroopa Liidu reeglitele on põllumajandusamet andnud taimekaitsevahendite olemasolevate laovarude müügiks ja kasutamiseks kuus kuud. Alates 1. detsembrist 2018 on lubatud müüa vaid tooteid, mille märgistus on viidud kooskõlla muudetud kasutustingimustega. Samuti tohib selliseid tooteid kasutada üksnes vastavalt uutele kasutustingimustele.

Põllumajandusamet täiendas ka kõiki glüfosaati sisaldavate taimekaitsevahendite infolehti teabega, mis keelab neid pritsida põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.