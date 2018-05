Katrin Tiido: probleemsed lapsed vajavad abi

Aafrika vanasõna ütleb: on vaja tervet küla, et laps üles kasvatada. Meie kõik vajame enda ümber rohkem kui ühte inimest, et anda lapsele eluks vajalikud kogemused. Lapsi peab õpetama tegema vahet heal ja halval, sest elus tuleb ette palju keerulisi olukordi. Lapsed õpivad palju ka sellest, mida nad kogevad väljaspool kodu. Kui pere ei suuda lapsele piisavat tuge pakkuda, peaks appi tulema kogukond – nn küla. Koos üksteist toetades suudame üles kasvatada õnneliku lapse, kes tuleb endaga tulevikus ise toime. Lapsed ootavad meilt, täiskasvanutelt, rohkem hoolimist. Nad soovivad, et neid märgatakse ja tunnustatakse. Selle läbi muutuvad ka lapsed avatumaks ja julgevad oma probleemidest rohkem rääkida.

Haapsalu põhikooli sotsiaaltöötaja Katrin Tiido