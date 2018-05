Haapsalus tuleb esimene veinifoorum

ja 2. juunil toimub Haapsalu vanalinnas Karja tänaval kaheksandat korda Itaalia veinipidu.

Veinipeo osana tuleb sel aastal esimest korda veinifoorum – Eesti sommeljeede assotsiatsiooni veinikoolitus. Foorumil saab kahe päeva jooksul teada veinide säilitamise põhitõdesid, tutvuda viinamarja- ja veinisortidega. „Koolitusi on vaja veinikultuuri ja teenindustaseme tõstmiseks,” ütles sommeljeede assotsiatsiooni president Kristjan Markii.

Markii ütles, et koolitus algab lihtsatest põhitõdedest: kuidas veini serveerida, millist pokaali kasutada, mis temperatuuril, mis on dekanteerimine ja aereerimine. „Need on tihti natuke alahinnatud detailid, kuid mis määravad väga palju veinijoomise lõppelamusest,” ütles Markii.

Markii soovitab koolitustele tulla eriti neil, kes lähevad suveks ettekandja või kelnerina tööle, et neil oleks oskust ja julgust veini serveerida.

Tema sõnul pakub korraliku veinikultuur rohkem elamusi, jooki tarbitakse vähem ja mõistlikumalt. Inimeste teadmised veinidest on aasta-aastalt kasvanud.

„Teadlikkus kasvab tänu reisimisele, koolitustele ning väljas söömisele,” ütles Markii.

Promenaadilt Karja tänavale

Peol pakuvad veine maitsmiseks ja müügiks kõik suurimad maaletoojad. Seekord on kohal 15 maaletoojat. Haapsalu kultuurikeskuse direktori Gülnar Murumäe sõnul on veinikaupmeeste hulgas alati nii vanu kui ka uusi pakkujaid. Näiteks on igal aastal kohal poekett Coop, kes on oma kaupluses veinipeol osalevad veinid eraldi märgistanud.

Algul promenaadil peetud veinipidu on kõvasti kasvanud ning nüüd täidavad veinipakkujad terve Karja tänava. Möödunud aastal oli vanalinna peatänav inimesi paksult täis, veinipakkujate telkide juures looklesid pikad järjekorrad.

Lemmikvein

Traditsiooniliselt saavad veinipeo külastajad hääletada lemmikveini. Rahvas saab valida kolmes kategoorias – Itaalia valge vein, Itaalia punane vein ja Prosecco.

Veinide degusteerimiseks tuleb osta pilet, mis vahetatakse kohapeal käepaela ja pokaali vastu. Siis saab ka hindamislehe. Kõigi tagasiside jätjate vahel loositakse välja võiduveinide komplektid.

Veine saab degusteerida laupäeval kell 12–16 ning kui see on lõppenud, saab veine osta. Võimalusel saab veinide ostu-müügitehinguid teha ka degusteerimise ajal.

Veinide degusteerimisega on kaasa tulnud ka kohvikud. Murumägi ütles, et sel aastal on kohvikutes pakutavat rohkem kui varasematel aastatel.

Murumäe sõnul on vähendatud muusikalist osa, sest veinipeoga samal ajal toimub Itaalia muusika festival, kus tänavu on peaesinejaks Itaalia muusik, näitleja ja kirjanik Pupo, kes tegi oma debüüdi 1975. aastal. Mullu esines muusikafestivalil Al Bano ning üle-eelmisel aastal Toto Cutugno.

Tähelepanelik tasub olla autojuhtidel, sest reedel, 1. juunil on kella 14st suletud Karja tänav Kalda tänavast ja Lossiplats. Liikluseks on need kohad uuesti avatud pühapäeva hommikust. Seetõttu ei tasu autojuhtidel juba reede hommikul Lossiplatsile parkida.

Veinipeo kava

Reede, 1. juuni

15 Rein Kasela veinitoa degustatsioon kuursaalis. Pilet 17 €

17 Veinihaldja degustatsioon „Vein ja juust” Rootsituru kohvikus. Pilet 17 €

18 Dunker Estonia OÜ ja Dekanter OÜ veinide degustatsioon Soffas, musitseerib Alari Tamm. Pilet 15 €

18.30 Dunker Estonia OÜ ja Dekanter OÜ veinide degustatsioon kuursaalis

19 Itaalia pisut teistmoodi veinide tutvustus-degustatsioon vinoteegis Mulliga ja Mullita. Pilet 15 €

19 Veini degusteerimine koos Elsassist pärit flammkuchen’itega veinibaaris Flamm. Hõrkude flamm’ide kõrvale sobitavad veine vinoteegi Vabrik loojad ja sommeljeed Andre Peremees ja Tiia Puustusmaa. Pilet 20 €

19 Veiniõhtusöök Fra Mare restoranis Bergfeldt, kus toitude juurde tutvustab veine Prike’i joogiekspert Hannes Aedla. Hind 45 €

19 Itaalia veinipeo õhtusöök restoranis Blu Holm. Liviko veine tutvustab sommeljee Urvo Ugandi. Hind 45 €

19 Avapidu lounge’is Aed. DJd Indrek Alev ja Andres Alev. Tasuta

20 Itaalia disko – DJ Elmu Sadulsepp Soffas. Tasuta

22 Ivo Linna ja Antti Kammiste kontsert „Buona sera” Rootsiturul. Tasuta

22 Italo-disco – DJ Markus Sein kuursaalis. Tasuta

Laupäev, 2. juuni

12 Veinikonkurss Karja tänaval, degusteerimiseks pakutakse võistlusprogrammi veine. Päeva juhib Kalev Vapper. Veinikonkursi pilet eelmüügist Piletilevis 15 €, kohapeal 20 €.

12 Itaalia buffet kuursaalis. Hind 18 €

16 Veinilaat Karja tänaval

18 Itaalia disko – DJ Elmu Sadulsepp Soffas. Tasuta

19 Veinikonkursi tulemuste väljakuulutamine Karja tänaval

21 Suur Itaalia veinidisko Vanakinos. DJ Lauri Hermann. Pilet 5 €

23 Tantsuõhtu koos Tommaso Primaveraga kuursaalis. Tasuta

Venifoorumi kava

Reede, 1. juuni

15 Veinide säilitamise ja serveerimise põhitõed. Lektor: Kristjan Markii. Osalustasu: 8 €

17 Itaalia vähem tuntud punased viinamarjasordid Mis veinid on Nerello Mascalese ja Schioppettino viinamarjadest? Lektor: Kirstjan Markii Osalustasu: 18 €

19 Mis on Growers Champagne? Lektor: Igor Sööt Osalustasu: 55 €

Laupäev, 2. juuni

11 Mis viinamari on Itaalia tuntumaid viinamarju Pino Grigio ja mis eristab teda Pinot Gris’ marja veinidest? Lektor: Igor Sööt. Osalustasu: 18 €

13 Itaalia Dolce Vita magusad hõrgutised Mosactost kuni Vin Santoni. Lektor: Kristjan Markii. Osalustasu: 18 €

15 Mis on Grappa ning kus ja kuidas seda valmistatakse? Degusteerime tähtsamaid grappa stiile. Lektor: Kristjan Markii. Osalustasu: 10 €

17 Itaalia vahuveinid Mis on Methodo Charmat ja mis on Metodo Tradizionale? Mis vahe on Proseccol, Franciacortal ja Alta Langa vahuveinidel? Lektor: Igor Sööt. Osalustasu: 24 €