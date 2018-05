Haapsalus varastati kolm jalgratast

Kolmapäeval teatati politseile kolmest jalgrattavargusest Haapsalus.

Eile varastati Haapsalus Kuuse tänaval asuvast hoovist ajavahemikul 8.15 – 15.00 kaks lukustamata jalgratast. Üks jalgratas on musta ja kollast värvi Classic Star 24. Selle ratta eritunnuseks on juhtraua küljes olev joogipudelihoidja koos pudeliga ning rattal on sadula nurk katki.

Teine varastatud jalgratas on musta värvi Classic, mille raami peal on valged kirjad.

Samuti varastati Tallinna maanteel asuva elumaja juures olevast rattahoidlast ajavahemikul 23.mai kell 13.00 – 24. mai kell 5.30 lukustamata tumepunast värvi naisteratas. Rattaraamil on valget värvi kiri.

Kõikide nende varguste asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud väärteomenetlus.

“Nüüd kui rattahooaeg on avatud, siis palun ratturitelt, et nad ei jätaks oma kaherattalist avalikus kohas järelevalveta ega lukustamata. Võite ju mõelda, et lähete korraks poodi, aga kunagi ei või teada, kes teie tegemisi jälgib ning lühikese aja jooksul süüteo toime paneb,” ütles Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanem Indrek Tohter.

“Samuti tuleb jälgida, et koht, kuhu te jalgratta ööseks jätate oleks ikka turvaline. Lukustamata trepikotta pääseb sisse igaüks ning kui trepikoda pole võimalik lukus hoida, siis tuleks ratas ka seal kindlasti lukustada,” lisas ta.

“Juhul kui satutakse varguse ohvriks, tuleb politseile anda võimalikult detailsed anemd varguse toimepanemise aja ja koha kohta. Rattaomanik võiks teada enda rattaraami numbrit, sest see võib lihtsustada ratta leidmist,” soovitas Tohter.