Marika Mann: loodusturiste on Eestis liiga vähe

Teisipäevase Lääne Elu ole juhtkiri, kus loodusturismi turundamise vajadus seatakse kahtluse alla, on kaldu ja liiga eksitav, et mitte samal teemal veel kord arvamust avaldada. Nii võib ainult Ants Ale arvata, sest ta elab Eesti ja Põhjamaade kõige parema linnutorni all.

Tegelik olukord on selline, et selleks, et Eestisse 2000-3000 linnu-, looma- ja taimevaatlejat aastas saada, tuleb ikka veel kurja vaeva näha. Aga me suudaksime vastu võtta ka mõnikümmend tuhat, sest sedalaadi turism kestaks veebruarist kuni oktoobrini.

Maailmas on Eestile konkurente üle saja erineva riigi. Kõik nad turundavad ja reklaamivad ja võitlevad oma klientide eest. Eestis ei hakka kunagi olema tõelisi loodushuvilisi liiga palju.

Isemoodi asi on nn. „loodusturistidega“, keda veetakse kohustuslikus korras mõnele matkarajale ja nad ronivad minutiks kõrgele torni, et hüüda „oi kui ilus on Eestimaa!“.

Kuid kui me jätkame suunatud turundusega – s.o. linnu- ja loomavaatlejatele, siis seda juhtuda ei saa.

Antsul tuleb kas leppida, et külastajate arv suureneb, või siis panna Haeska torn kinni või siis kolida mujale.

Marika Mann, 5. mail 15aastaseks saanud Estonian Nature Toursi tegevjuht