Jaanus Karilaid: Jüri Ratas on end kõigi jaoks peaministrina tõestanud

Reformierakonna uut liidrit Kaja Kallast ning Keskerakonna juhti Jüri Ratast näevad peaministrina võrdselt 24 protsenti vastanutest, selgub Eesti Päevalehe tellitud küsitlusest. Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaidi sõnul näitab avaliku arvamuse uuring, et Jüri Ratas on end peaministrina tõestanud kõigi Eesti inimeste jaoks, vahendab BNS.

Alates veebruarikuust ilmuvast Eesti Päevalehe tellitud uuringust, milles inimesed nimetavad nende arvates sobivaima järgmise peaministri, on valimisealiste inimeste seas olnud seni esimene eelistus Kaja Kallas. Enam see nii ei ole, kuust kuusse toetust vähehaaval kasvatanud Jüri Ratas on nüüd Kallasega samal pulgal. Märkimisväärne on see, et ka 13 protsenti Reformierakonna valijaist näeks peaministrina Ratast, kirjutab Eesti Päevaleht.

Turu-uuringute AS-i küsitlusest selgub, et maikuus pidas Kallast ja Ratast sobivaimaks peaministrikandidaadiks võrdselt 24 protsenti valimisealistest inimestest. Kaks kuud tagasi oli Kallase edu Ratase ees seitse protsenti, kuu aega tagasi kaks protsenti. Valimi peale kokku on Ratas olnud talvest alates eduseisus ja on ka praegu. Kõikide küsitletute peale kokku toetab Ratast maikuus 28 protsenti vastanutest, kirjutab Eesti Päevaleht.

“Ratase töö on pälvinud lisaks Keskerakonna toetajatele ka Reformierakonna valijate heakskiidu, ta on kogu Eestit ühendav peaminister,” ütles Karilaid kommenteerides Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i läbi viidud uuringut, mille kohaselt pidas mais Ratast ja reformierakonna esimeest Kaja Kallast sobivaks peaministrikandidaadiks võrdselt 24 protsenti valimisealisest elanikkonnast.

Karilaidi sõnul tähendab toetus peaministrile ühtlasi hinnangut kogu koalitsiooni tööle. „Inimestele meeldib koostööle keskendunud kapten Eesti riigilaeva sillal,“ märkis Karilaid. „Sotsiaaldemokraadid ja isamaaliitlased väärivad koalitsioonipartneritena tunnustust.“

Karilaidi sõnul kasvas Ratase populaarsus tuntavalt pärast riigieelarve strateegia koostamist, mis pani paika sihid järgmiseks neljaks aastaks.

“Teiste hulgas läheb ka Reformierakonna valijatele korda tänase valitsuse panustamine Eesti majanduse, rahvaarvu, julgeoleku ja inimeste heaolu kasvu,“ sõnas Karilaid. „Sõjalise kaitse kuludeks eraldatakse vähemalt kaks protsenti SKP-st. Kiirema majanduskasvu saavutamiseks on kavas vähendada tööjõumakse ja suunata avalikke vahendeid tegevusteks, mis aitavad kasvatada meie inimeste ja ettevõtete konkurentsivõimet läbi tootlikkuse kasvu. Samas ei kavanda valitsus uusi makse.”

Teiste koalitsioonierakondade esimeeste positsioonid pole eelmise kuuga võrreldes kuigivõrd muutunud. „Mart Helme võiks peaministriks sobida 10 protsendi, Artur Talvik viie protsendi, Jevgeni Ossinovski nelja protsendi ning Helir-Valdor Seeder kahe protsendi küsitletute arvates,” ütles Turu-uuringute AS-i uuringujuht Juhan Kivirähk. „Valimisealiste kodanike eelistusi koguvad nad vastavalt 12, kuus, neli ja kaks protsenti.”

Võrreldes kuutaguse ajaga, on Helme, Talviku ja Ossinovski toetus jäänud samaks, Seederil veidi langenud.