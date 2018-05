Ravivoodi Healbed jõudis Lainesse

Eilsest saab spaahotelli Laine 4. korrusel proovida vibroakustilist teraapiat Haapsalus välja töötatud ravivoodil Healbed.

„Minu käest on juba küsitud, kas see on jälle mingi voodoo. Ei ole – selle taga on teadus,” ütles teraapiatoa avamisel OÜ Hea Olla asutaja Ülle Lass. Uuringutega saab tutvuda Tallinna ülikooli kodulehel.

Healbed on Lassi sõnul vastus tema mitu aastat kestnud otsingutele leida võimalus, kuidas aidata kaasa inimeste füüsilise ja mentaalse tervise parandamisele.

Haapsalus TERE kompetentsikeskuses kolledži ja taastusravihaigla koostöös välja töötatud, Haapsalu ärimehe Priit Aigro firma SMARTdo OÜ toodetud heliravivoodi on juba kolmandat aastat kasutusel Värska sanatooriumis ning Tallinnas muusikateraapia keskuses.

Värska sanatooriumi vibroakustilise teraapia eksperdi Moonika Laanetu sõnul võib Healbedi seansse kombineerida ka teiste spaa- ja kuurortravi teenustega, mis on kokku andnud väga häid tulemusi.

Teraapiatoa ja Healbedi võimalustega saab tutvuda: www.heaolla.ee.