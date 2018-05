Keskkonnaamet: lageraiest polnud põhjust keelduda

Keskkonnaamet lubas Ridala valla üldplaneeringus säilitamiseks mõeldud metsa maha võtta sellepärast, et omavalitsus ei olnud keeldu täpselt sõnastanud.

RMK võttis sel kevadel Valgeväljal maha ligikaudu viis hektarit metsa, mis nii Ridala valla kui ka maakonna üldplaneeringus oli määratletud väärtusliku maastiku ja rohevõrgustiku alana. Sellisel alal on lageraie lubatud ainult äärmisel vajadusel. Haapsalu aselinnapea Helen Rammu saatis RMK-le ja keskkonnaametitele protestikirja ja väitis, et linnavalitsust isegi ei teavitatud säilitamisele kuuluva metsa lageraiest.

Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Aderi sõnul ei olnud ametil aga seaduslikku alust raiest keelduda.

„RMK esitas keskkonnaametile metsateatised sooviga teha lageraiet kokku 5,13 hektaril. Raiemaht sõltub metsaomaniku soovist oma metsa kasutada ja seadusest tulenevatest piirangutest. Kuna keskkonnaamet ei tuvastanud kavandatud raiete vastuolu seadustega, anti metsaomanikule raieks load. Kui keskkonnaametil puudub seaduslik alus raiest keelduda, on raie lubatud,” ütles ta.

Paralepa–Pullapää–Topu väärtusliku maastiku kohta on Ridala valla üldplaneeringus öeldud, et tegu on riikliku tähtsusega väärtuslike loodus- ja ajaloolis-kultuuriliste elementidega maastikuga, millele on seatud nõue, et lageraie maatulundusmaa ja eluasemekohtade maa sihtotstarbega maal on lubatud vaid äärmisel vajadusel.

„Kuna planeeringus puudub selgitus, mis on äärmine vajadus, ja seda selgitust ega kriteeriume pole antud ka keskkonnaametile, millisel juhul on lubatud lageraiet teha, siis ei ole võimalik sellest lähtuvalt kellelgi õiguslikult keelata lageraiet olukorras, kus kõik muud õigusaktid seda võimaldavad,” ütles Ader. „Sellist tingimuslikku keeldu ei ole kantud piirangute andmebaasi ja seega eeldab piirangu rakendamine metsaomaniku ja piirangu kehtestaja igakordset suhtlemist.”

„Kui Haapsalu linn soovib oma väärtuslikku maastikku ja rohevõrgustiku alasid kaitsta, tuleb omavalitsusel üldplaneeringu sõnastus muuta konkreetseks ja edastada maa-ametile planeeringute kaardile kandmiseks,” lisas ta.

Ader teatas, et amet osaleb 22. mail kohtumisel RMK ja Haapsalu linnavalitsuse esindajatega.