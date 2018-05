Galerii: saja Eesti silmapaari näitus jõudis ERMist Haapsallu

Neljapäeval avasid Kaire van der Toorn-Guthan ja fotograaf Toomas Volkmann Haapsalu kultuurikeskuses fotonäituse „100 Eesti silmapaari“, mis on osa Eesti vabariigile juubeliks tehtud kingitusest.

Kaire van der Toorn-Guthani sõnul sündis idee saja eestlase portreest kolm aastat tagasi. „Tundus olevat väga lihtne ja tore mõte lihtsalt võtta Eesti vabariigi aastad ja igale aastale valida üks inimene,“ ütles ta.

„See tundus imelihtne,“ kommenteeris Toomas Volkmann. „Hiljem hakkasime aru saama, et oleme tegelikult sattunud ikkagi väga keerulise portsu otsa. See on nagu Rubiku kuubiku mäng. Mehed-naised võiksid olla pooleks, ja et oleks nii tuntud kui ka tundmatud. Sest nad kõik on Eestit ehitanud.“

Saja eestlase portreedest sai fotonäitus, mida saab nüüd Haapsalus näha, ja ka raamat, milles iga fotot täiendab pisike portreelugu.

Tegijate sõnul oli kõige raskem leida raamatu noorimat tegelast – esimest last, kes sündis 24. veebruaril 2017. „See on Saaremaa poiss Jakob.“

Kõige vanem inimene, kes sündis Eesti vabariigiga samal ajal, on Linda Erika Kääramees. „See on uskumatu, kuidas lood sobituvad. Proua Linda on elanud pikka aega Kanadas, tulnud tagasi Eestisse ja saab 2018 saja-aastaseks,“ ütles van der Toorn-Guthan.

Näituse avamisel olid raamatukangelastest Haapsalu enda esindaja Anneli Aken, kes laulis koos õe Ilona Aasverega, ja 1934 sündinud Aino Praakli. „Proua Aino on raamatusse kogunud kõik Eesti kindakirjad,“ ütles Toomas Volkmann.

Aino Praakli sellega ei nõustunud ja meenutas pildi saamislugu. „Kui detsembri keskel helises telefon, mõtlesin, et telefonimüüjad tahavad midagi jälle kaela määrida. Oli hoopis üks väga meeldiv meesterahva hääl. Oli Toomas, kes ütles, et tahab minust pilti teha. Ütlesin, et olgu peale, sõidan homme nagunii Alatskivi lossi jõulupeole, saame Eesti rahva muuseumi juures kokku, panen midagi kabedamat selga, teete must seal seina ääres pildi ära,“ jutustas ta. „Ei, see ei sobi. Ma pidavat Tallinnasse sõitma. No kurivaim, süda sai täis kohe.“

„100 Eesti silmapaari“ põhimeeskonda kuulusid idee autor, projektijuht ja kujundaja Kaire van der Toorn-Guthan, fotograaf ja kaasautor Toomas Volkmann, kirjanik Piret Jaaks, ajakirjanikud Tiiu Suvi, Mirjam Matiisen ja Helina Piip ning Eestit pildistanud fotograafid Tõnu Tunnel ja Tõnu Runnel. Näitus avati esimest korda veebruaris ERMis ja liigub üle Eesti.