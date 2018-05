Regula läheb suveks Virtsu-Kuivastu liinile, varulaevaks saab Mercandia VIII

Riik tellis TS Laevadelt käesoleva aasta suveperioodiks Virtsu- Kuivastu liinile 536 täiendavat reisi ajavahemikus 14. juuni kuni 26. august. Lisareisid teeb parvlaev Regula.

TS Laevad juhatuse esimehe Jaak Kaabeli sõnul on viimased suved näidanud aktiivset reisimist mandri ja Muhu ning Saaremaa vahel. „Kuigi suveperioodil sõidavad Virtsu-Kuivastu liinil kaks suurt ja võimekat laeva tihedas graafikus, näitavad varasemad kogemused, et populaarsematel aegadel ja päevadel on soovijaid rohkem kui kahe laevaga suudame üle vedada. Usume, et parvlaeva Regula reisid aitavad märkimisväärselt vähendada suviseid järjekordi ning tagada sujuva ja mugava laevaliikluse Muhumaa ja Saaremaa elanikele ning nende külalistele,“ märkis Kaabel.

Vastavalt Maanteemeti ja TS Laevad vahel sõlmitud lepingule teeb parvlaev Regula lisaks varasemalt paika pandud sõiduplaanidele juunis 123, juulis 249 ja augustis 164 täiendavat reisi.

Tulenevalt opereerimislepingu järgsest kohustusest omada võimalike tõrgete puhuks varulaeva, toob TS Laevad Eestisse ja seab valmisolekusse parvlaeva Mercandia VIII.

Mercandia VIII kurseeris Väinamerel ka 2016. aastal, toona prahtis laeva toona Väinamere liinidel toimetanud Saaremaa Laevakompanii.

1987. aastal ehitatud Mercandia VIII võtab pardale 400 reisijat ja 170 sõiduautot. Mercandia VIII omanik on Taani firma HH Ferries Öresund A/S. Väinamere sadamates saab Mercandia VIII reisijaid teenindada ainult alumise autotekiga, kuhu mahub ligikaudu 60 sõiduautot.

Parvlaev Regula on ehitatud 1971. aastal. Regula oli Saaremaa Laevakompanii esimene n.ö. uue põlvkonna laev, milles oli mõeldud ka reisijate mugavusele. 2016. aasta juulis ostis Regula Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad. Reisijakohti on laeval 400, autokohti 105.